Tradimento anticipazioni 13 febbraio, è rottura tra Yesim a Tarik: "Pensavi forse che ti amassi?"

Nuovo appuntamento con Tradimento, la serie turca con Vahide Perçin, domani in onda su Canale 5 alle 14.10. La puntata promette momenti molto tesi tra Tarik e Yesim, la cui relazione è ormai giunta al capolinea.

Nella puntata precedente abbiamo visto Oylum soffrire per essere stata ripudiata dalla madre Guzide, ma nonostante questo, aveva cercato di proteggerla. La ragazza infatti, aveva affrontato Yesim ordinandole di smetterla di far soffrire sua madre. Burcu intanto, in cambio di filmati che potrebbero incastrare Yesim, aveva cercato di ricattare Guzide.

Nella puntata di Tradimento in onda domani, giovedì 13 febbraio, Tarik si ribellerà a Yesim. L'uomo è stanco dei torti nei confronti della figlia e dell'ex moglie. Certa che lui l'abbia perdonata, Yesim cercherà di avvicinarlo, ma lui sarà molto chiaro: "Pagherò le spese di Oyku ma resterete in questa casa, noi non staremo più insieme". Molto deluso dalla compagna, ammetterà poi che se potesse, tornerebbe da Guzide: "Ma lei è una donna d'onore, non come te, e non mi accetterebbe". Lo scontro si farà acceso, e offesa, Yesim sarà durissima con l'uomo: "Pensavi che ti amassi? Conosci la differenza di età tra noi? Se non fossi rimasta incinta non ti avrei voluto". La lite si farà accesa: "Hai detto che sei un imprenditore, che mi avresti fatto vivere come una regina". Tarik a sua volta rinfaccerà a Yesim che se non fosse per lui, lavorerebbe ancora in albergo per pochi soldi.