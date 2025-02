Tradimento anticipazioni sabato 15 febbraio: Guzide scopre il segreto di Tarik, Oyku scappa

Appuntamento del sabato pomeriggio per Tradimento, la serie turca con Vahide Perçin trasmessa da Canale 5. Domani la puntata andrà in onda dalle 14:55 alle 16:30 e durerà dieci minuti in più nel tentativo di contrastare Rai 1 con lo speciale sanremese de La Volta Buona. Ecco cosa vedremo.

Yesim

Riassunto dell'episodio precedente

L'episodio precedente ha sancito la rottura definitiva tra Tarik e Yesim. L'uomo ha ceduto alle richieste della piccola Oyku e l'ha portata dalla mamma, ma il tentativo di Yesim di riavvicinarlo è fallito miseramente. Tarik è intenzionato a starle lontano, a niente è valso il tentativo di Yesim di impietosirlo mostrandogli i segni dell'aggressione di Oylum. Tarik continuerà a mantenere la loro bambina e a pagare l'affitto di casa in, ma niente di più.

Ozan

Anticipazioni 15 febbraio: Guzide furiosa con Tarik, Oyku scappa da casa

Ma veniamo all'appuntamento di domani, sabato 15 febbraio. Guai per Tarik. Sezai infatti scoprirà che Tarik ha nascosto un patrimonio di ben venti milioni di dollari e informerà immediatamente Guzide. La giudice si sentirà tradita dal marito per l'ennesima volta e giurerà di vendicarsi di lui. Ingaggerà perciò il temibile Elmas Heves come avvocato per la causa di divorzio. Intanto, dopo l'ennesimo litigio dei genitori, la piccola Oyku scapperà da casa. Quando Yesim se ne accorgerà, andrà subito alla polizia per denunciare la scomparsa. Gli inquirenti si metteranno subito alla ricerca della bambina, ma Tarik è convinto si tratti solo di un'altra messinscena dell'ex compagna. Subito dopo, verrà a sapere che Helmas Heves assisterà Guzide nella causa di divorzio e si precipiterà dalla moglie per chiedere spiegazioni. Lì troverà Sezai: tra i due uomini ci sarà un alterco che si concluderà con Sezai che darà una testata a Tarik. Ozan, invece, mostrerà a Oylum i video che incastrano Yesim e Tarik. Più tardi, i due fratelli decideranno di affrontare il padre e andranno in ufficio da lui. Ma Tarik lì caccerà via e li ripudierà.