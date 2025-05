Tradimento, anticipazioni doppia puntata 6 maggio: Tolga lascia Selin, le conseguenze saranno terribili

Domani, martedì 6 maggio, doppio appuntamento su Canale 5 con Tradimento. La celebre dizi turca infatti, sarà in onda sia alle 14.10 che in prima serata alle 21.30.

L'amore di Tolga per Oylum torna ad essere il motore degli eventi, ma a farne le spese sarà Selin. Scopriamo cosa succederà nei prossimi episodi della serie.

Dov'eravamo rimasti

Il giudice Guzide

Oylum è stata cacciata da casa di Mualla, accompagnata alla porta dai suoi scagnozzi e nuovamente separata dal suo bambino.

Non c'è pace per la povera ragazza, che adesso deve di nuovo lottare per riavere il figlioletto. Come se non bastasse, Kaharam ha dimostrato di provare una forte attrazione per lei.

Alle prese con questo nuovo dolore da affrontare, Guzide cercherà di aiutare la figlia cercando di capire cosa fare da un punto di vista legale.

Anticipazioni puntata pomeridiana: Tolga lascia Selin

Locandina di Tradimento

La crisi tra Tolga e Selin è sempre più profonda. La rossa è incinta e per cercare di difendere la sua relazione, si è anche recata da Oylum chiedendole di farsi da parte. Tolga però, nel frattempo, è sempre più convinto che la scelta più giusta da fare sia mettere fine al matrimonio.

Il figlio di Oltan così, guarda dritto negli occhi la moglie e le confessa di essere ancora innamorato di Oylum, lasciando Selin in preda al dolore.

Intanto, Zelis sta dando un consiglio ad Ozan. Secondo lei, il marito dovrebbe entrare a far parte della nuova società, e, a quanto pare, Tarik è d'accordo con lei.

Anticipazioni puntata serale: Selin tenta il suicidio

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

La puntata serale di Tradimento ruota attorno a una tragedia. Tolga ha lasciato Selin: farà da padre al bambino in arrivo, ma non sarà più suo marito. La giovane vedrà crollare tutti i suoi progetti, e sarà in preda alla disperazione: il fallimento del suo matrimonio la porterà a fare una scelta tragica.

Selin infatti, sconvolta, tenterà il suicidio: fortunatamente verrà salvata da Serra. La sorella arriverà a casa sua giusto in tempo e riuscirà a portarla in ospedale e salvarla. Saputo quanto appena successo, Oltan rimprovererà Tolga per il suo comportamento.