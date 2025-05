Tradimento, anticipazioni 5 maggio: Mualla sbatte fuori casa Oylum e le toglie il bambino

Torna domani su Canale 5 la soap turca Tradimento, in onda a partire dalle 14.10.

Non c'è pace per la povera Oylum, che da quando ha avuto il suo bambino non riesce ad avere un minuto di tranquillità: sola, in balio della terribile suocera Mualla, la ragazza sta per per essere di nuovo separata da Can.

Ma vediamo meglio cosa succederà nell'episodio di domani, lunedì 5 maggio.

Dov'eravamo rimasti

Il giudice Guzide

Mualla si era lasciata convincere dal nipote Kaharaman a lasciare più spazio a Oylum, che la donna teneva sotto stretto controllo in casa. Quando però Mualla non ha visto Oylum rientrare a casa, ha subito pensato che fosse scappata con Can; invece, lo aveva portato in ospedale per un controllo. Nel frattempo però, Mualla si era recata a casa di Guzide sul piede di guerra, convinta che la giudice stesse aiutando la figlia a nascondersi.

Anticipazioni 5 maggio: Mualla sbatte fuori casa Oylum e le toglie il bambino

Dopo quanto avvenuto, la tensione tra Oylum e Mualla è ancora più alta. La suocera è convinta di non potersi fidare e torna sui suoi passi, senza dare ascolto a Kaharaman.

Così Mualla sottrae di nuovo il piccolo Can alla mamma, strappandoglielo dalle braccia; subito dopo, caccia Oylum di casa, facendola accompagnare all'uscio con la forza da Ensar ed altre guardie.

Intanto Guzide è nel mirino di Ipek, l'avida figlia di Sezai che, ottenuti i beni paterni in eredità, si sta godendo la vita con i suoi soldi. Il suo odio verso la giudice è profondo, tanto che si rifiuta anche di presentarsi alla tanto attesa cena organizzata dalla donna.