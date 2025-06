Tradimento, anticipazioni 9 giugno: scatta il bacio tra Ipek e Oltan

La settimana di Tradimento inizia con una nuova coppia: a sorpresa, Oltan e Ipek. Vediamo dunque cosa succederà nel prossimo episodio, in onda lunedì 9 giugno alle 14.10 su Canale 5.

Dov'eravamo rimasti

Ersin aveva messo in guarda Oltan da Ipek, ma l'imprenditore non gli ha creduto; anzi, alla fine Ipek era riuscita ad incastrarlo, spingendo Oltan a denunciarlo.

Yesim e Umit si sono messi in società: quando la mora si è accorta delle abilità del fratello di Guzide, i due hanno deciso di unirsi nel business dei catering.

Infine, negli episodi passati, abbiamo visto Kahraman chiedere a Oylum di sposarlo e, poco dopo, anche Sezai ha fatto la proposta a Guzide.

Anticipazioni 9 giugno: scatta il bacio tra Ipek e Oltan

Dopo che Ipek ha messo fuori gioco Ersin, Oltan ha iniziato a fidarsi di lei, tanto che i due sono partiti insieme per un viaggio d'affari. Al ritorno, i due si fermano in una pensione e qui, tra i due, scatterà persino un bacio appassionato.

Intanto Yesim e Umit hanno davanti una grande occasione lavorativa: Samiha, una ricca signora, vuole organizzare una cena di compleanno per il marito.

Mualla nel frattempo appoggia il nipote, Kahraman, nel voler sposare Oylum: pur sapendo che il piccolo Can non è figlio di Behram, la donna considera il bambino il suo unico erede. Per questo motivo, ha tenuto nascosta la morte di Behram; la sua intenzione è quella di svelare la verità soltanto quando Oylum si sarebbe innamorata di Kahraman. Adesso che i due hanno deciso disposarsi, Mualla può acconsentire al divorzio tra la ragazza e suo figlio.