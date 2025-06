Tradimento, anticipazioni 8 giugno: Sezai e Guzide pronti alle nozze

Una puntata dove i colpi di scena non mancheranno, specie per Guzide e Sezai. Scopriamo dunque cosa succederà nel prossimo episodio.

Nel prossimo episodio di Tradimento, in onda domani alle 14.20 su Canale 5, scopriremo chi ha tentato di investire Guzide. Ma non solo, perché per la giudice c'è un'altra importante novità in arrivo.

Scopriamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Locandina di Tradimento

Guzide è stata quasi investita da un'auto; Yesim ha iniziato ad indagare sul responsabile e ha chiesto aiuto a Begum, una cliente che possiede un'azienda che produce e gestisce i sistemi di sorveglianza.

Nel frattempo, dopo un litigio fuori dal ristorante, sembra che le cose tra Guzide e Ipek si siano risolte. La ragazza infatti, si è scusata motivando il suo comportamento con la paura di perdere il padre.

Nell'ultimo episodio andato in onda infine, quello di sabato 7 giugno, Kahraman ha chiesto a Oylum di sposarlo. Distrutto, Tolga è tornato da Selin deciso a far funzionare il loro matrimonio: i due hanno deciso di allargare la famiglia.

Anticipazioni 8 giugno: Sezai e Guzide pronti alle nozze

Tarik

La puntata si apre con un colpo di scena. Sezai infatti porta Guzide in un bel ristorante e, deciso a farsi avanti, le fa la proposta di matrimonio.

Peccato che la felicità sia destinata a durare poco. Con l'aiuto di Begum infatti, Yesim è riuscita a scoprire chi ha cercato di investire Guzide: la risposta è Ipek. L'avvocato avrà dunque una discussione con la figlia, in cui lei lo accusa di non aver mai amato la moglie. Di più: nella sua ira, Ipek ammetterà anche di essere tornata dal Canada proprio per vendicare la madre. Considerando la proposta di matrimonio, considerato che non rimane molto tempo, Ipek chiede a Tarik di aiutarla a separare la coppia.

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Intanto, Tolga e Selin prendono una bambina in affidamento: quando fanno vedere la piccola ad Oltan, l'uomo non sembra affatto felice.