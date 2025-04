Tradimento. anticipazioni 9 aprile: Yesim sedata e incastrata da Dilek, Elmas in partenza

Nuovo episodio di Tradimento, domani su Canale 5 alle 14.10. Si mette male per Yesim, che pagherà caro ciò che ha fatto a Dilek, quando pensava fosse incinta di Tarik.

Scopriamo cosa accadrà nella prossima puntata della soap turca.

Dov'eravamo rimasti

Tarik

Oylum ha chiamato Guzide dicendole di voler sposare Behram e, subito dopo, sembra essere scomparsa nel nulla. I genitori si mettono subito alla sua ricerca; anche Mualla, la madre di Behram, li sta cercando.

Nel frattempo Ebru aveva attirato Yesim in hotel con l'inganno, cioè con la promessa di farle rivedere Oyku: Tarik infatti, la sta tenendo lontana dalla figlia. Yesim perciò aveva acconsentito subito. Quando però era arrivata in hotel, le era successo qualcosa di terribile: è stata condotta in una camera vuota e drogata.

Anticipazioni 9 aprile: Yesim sedata e incastrata da Dilek, Elmas in partenza

Locandina di Tradimento

Yesim è stata drogata e ora, incosciente, sta dormendo profondamente nella stanza dell'hotel in cui è stata condotta. A questo punto, subentra Dilek che vi s'intrufola insieme ad un uomo.

Si tratta del complice che la aiuterà a compiere la sua vedetta per le minacce e l'aggressione subite da Yesim. L'uomo infatti, si fa scattare foto in atteggiamenti intimi sul letto insieme all'ignara Yesim; l'obiettivo di Dilek è, ovviamente, di usare gli scatti compromettenti per poterla ricattare.

Nel frattempo, Tolga conosce la famiglia di Selin. La ragazza è felicissima, convinta di poter finalmente trovare un po' di felicità al fianco di un uomo che tenga davvero a lei. Suo padre però, non vede di buon occhio Tolga: non approva le nozze perché non ha nessuna intenzione di avere a che fare con Oltan, tanto meno accoglierlo come un membro della famiglia.

Oltan intanto, sta per dire addio ad Elmas. L'avvocato è in partenza per l'Inghilterra, e il costruttore aveva appena realizzato di provare dei sentimenti per lei.