Tradimento, anticipazioni 8 aprile: Guzide e Tarik cercano Oylum che sembra scomparsa nel nulla

Oylum è scomparsa senza lasciare traccia e i genitori fanno di tutto per rintracciarla. Ecco quello che vedremo nella prossima puntata di Tradimento, in onda martedì 8 aprile alle 14.10 su Canale 5.

Sembra che Oylum sia stata inghiottita nel nulla. Guzide e Tarik, ciascuno con i propri modi, faranno di tutto per rintracciarla.

Ma vediamo meglio cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda domani, martedì 8 aprile, su Canale 5 alle 14.10.

Dov'eravamo rimasti

Il giudice Guzide

Negli epsiodi precedenti, Guzide aveva progettato la partenza di Oylum per l'America, aiutata economicamente da Tarik. Tuttavia, una volta in aeroporto, aveva perso di vista la figlia e aveva ricevuto la sua telefonata: Oylum ci aveva ripensato, non sarebbe più partita ma, anzi, avrebbe sposato Behram.

Da quel momento, della ragazza si sono perse le tracce. Un comportamento troppo misterioso, una decisione assolutamente contraria a quanto, invece, la ragazza aveva sostenuto fino a poco prima: Guzide perciò, è molto preoccupata.

Anticipazioni 8 aprile: Guzide e Tarik cercano Oylum, Yesim ingannata da Ebru

Locandina di Tradimento

Guzide non riesce a credere al repentino cambiamento di Oylum: prima decisa ad abortire e pronta a tutto, pur di scappare dall'asfissiante Behram, e poi, sul punto di riuscirci, torna insieme a lui.

La giudice non crede nemmeno per un attimo a questo cambio di rotta; anzi, è più convinta che mai che sia stata costretta. Nel frattempo, anche Behram sembra sparito nel nulla.

Guzide perciò, si è attivata per trovarli, al punto da accettare persino l'aiuto di Mualla, impegnata allo stesso modo nella ricerca del figlio Behram. Tarik invece, preferisce contattare un'agenzia investigativa affinché ritrovi Oylum il prima possibile.

Nel frattempo Ebru attira Yesim in hotel con l'inganno, cioè con la promessa di farle rivedere Oyku: Tarik infatti, la sta tenendo lontana dalla figlia. Yesim perciò acconsente subito.

Quando però si presenta in hotel, però, succede qualcosa di terribile: la donna viene condotta in una camera vuota e drogata, ignara di cosa succederà.