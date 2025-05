Tradimento, anticipazioni 7 maggio: Ipek accusa Guzide della morte della madre

Dov'eravamo rimasti

Oylum è stata cacciata da casa di Mualla e di nuovo separata dal piccolo Can. Ma i guai non sono finiti, perché Kaharam, il cugino di Behram, l'ha baciata.

Nel frattempo, nell'ultima puntata, il matrimonio tra Tolga e Selin è giunto al capolinea: la separazione avrà conseguenze terribili.

Anticipazioni 7 maggio: Ipek accusa Guzide della morte della madre

Da quando è tornata a Istanbul, Ipek ha un chiodo fisso: Guzide. La ragazza è arrabbiata con la giudice, verso sui è decisa a vendicarsi e, a tal fine, sta progettando un piano insieme ad Azra e Serra.

Ora, finalmente, scopriamo perché Ipek è così arrabbiata: la figlia di Sezai infatti, prenderà Guzide da una parte durante una cena, accusandola di aver causato la morte della madre. È infatti convinta che sia colpa sua se la mamma, si è tolta la vita: perché Sezai, da sempre innamorato di Guzide, non avrebbe mai amato la moglie.

La giudice è sconvolta da questa accusa, al punto da non riuscire nemmeno a replicare.

Sezai non sapeva nulla di questo profondo risentimento, dato che Ipek non aveva mai palesato questo rancore in sua presenza.

Guzide ne parlerà con Oylum nel corso di una telefonata notturna: entrambe concordano nel ritenere che, visto quanto ha sofferto Ipek a causa della tragica morte della madre, sicuramente fa ancora fatica ad accettare Guzide nella vita del padre.

Il giorno successivo comunque, la giudice e Sezai partono insieme verso Derekoy.