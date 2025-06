Tradimento, anticipazioni 7 giugno: Oylum e Kahraman si sposano, Tolga e Selin vogliono allargare la famiglia

Nuovo appuntamento domani alle 15.10 con Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5. Ozan accetta un lavoro molto importante, mentre Tolga e Selin decidono di adottare una bambina.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della dizi turca.

Dov'eravamo rimasti

Nel corso delle ultime puntate trasmesse, Oylum si è resa conto di provare qualcosa per Kahraman. Convinta fosse in gravi condizioni dopo un incidente stradale, la ragazza è corsa in ospedale: vedendo che stava bene, è scoppiata in un pianto liberatorio.

Vedendo la sua reazione, Kahraman si è fatto coraggio e ha chiesto a Oylum di sposarlo: lei ha detto si.

Anticipazioni 7 giugno: Oylum e Kahraman si sposano, Tolga e Selin vogliono allargare la famiglia

Oltan scopre che il progetto ricevuto dalla Russia per la costruzione dell'Hotel Sharya non è lo stesso che ha presentato la sua azienda. Ipek gli suggerisce che potrebbe essere colpa di Ersin, il quale sta cercando di sabotarlo.

Oltan lo affronta; per difendersi, Ersin rivela ad Oltan che lui ed Ipek si conoscevano già, e che lei sta tramando alle spalle dell'imprenditore.

Intanto Yesim chiede aiuto a Begum, una sua cliente, per trovare l'automobile che ha quasi investito Guzide: Begum infatti, ha un'azienda che produce e gestisce i sistemi di sorveglianza.

Tolga ha assistito alla proposta di matrimonio di Kahraman a Oylum: compreso che non c'è più niente da fare, è tornato a casa con l'intenzione di far funzionare le cose con Selin. Prima le ha chiesto perdono; adesso invece, le propone di allargare la famiglia: Tolga e Selin decidono di prendere in affidamento una bambina.

Ozan

Ozan infine, ormai un ingegnere premiato, accetta un lavoro prestigioso: Kahraman gli ha offerto il ruolo di responsabile del cantiere di un grande ospedale ad Istanbul.