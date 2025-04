Tradimento, anticipazioni 5 aprile: Guzide scopre che Oylum è incinta

La giudice Guzide sta per scoprire qualcosa di sconvolgente sulla figlia: Oylum è incinta. La notizia avrà delle conseguenze, non solo sulla sua famiglia. Ecco cosa succederà nell'episodio di domani di Tradimento, in onda alle 14.45 su Canale 5.

Nuovo appuntamento domani alle 14.45 con la soap Tradimento, in onda su Canale 5 con due nuovi episodi. La giudice Guzide, dopo essersi resa conto che rinunciare a Sezai è stato un errore, dovrà fare i conti con una notizia inaspettata: sua figlia Oylum è incinta, e in più si è anche fidanzata con Behram.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Oylum Yenersoy

Nell'ultimo appuntamento con la soap, che ora raddoppia al venerdì (va in onda sia al pomeriggio che in prima serata), abbiamo trovato un Tarik stranamente ravveduto. L'avvocato ha chiesto perdono ai figli, all'ex moglie e non vuole più divorziare; ha cercato persino di riappianare le divergenze con Oltan, il suo storico nemico.

Intanto, Oylum ha conosciuto la madre di Behram, con cui sta portando avanti il fidanzamento.

Anticipazioni 5 aprile: Guzide scopre che Oylum è incinta

Locandina di Tradimento

Nessuno sa che Oylum è incinta. Sarà Mualla, la madre di Behram arrivata da poco in città, a rivelare il segreto della ragazza. La notizia non verrà accolta bene in casa Yenersoy, tanto che ne nascerà una discussione furibonda tra le due famiglie; alla fine, seppur sconvolta, Guzide deciderà di stare accanto alla figlia e accompagnerà Oylum da un ginecologo per decidere se procedere con l'interruzione di gravidanza.

Inoltre, Guzide aiuterà Sezai a trovare le prove che lo scagionano definitivamente dall'accusa in cui si è trovato coinvolto.

Nel frattempo Tolga, venuto a sapere anche lui dello stato interessante di Oylum, rimane sconvolto. Non sapendo come gestire emotivamente lo shock, si ritrova coinvolto in una rissa; troverà a sostenerlo il padre, con cui negli episodi passati aveva troncato i rapporti.

Intanto, Ilknur si recherà da Tarik cercando di intercedere per Yesim: l'uomo però la caccerà in malo modo né permetterà alla sua amante di vedere Oyku.