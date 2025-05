Tradimento, anticipazioni 4 maggio: Selin dice a Oylum di essere incinta di Tolga

Nuovo appuntamento della domenica pomeriggio con Tradimento: anche domani infatti, la serie turca tornerà in onda su Canale 5 alle 14.20.

Mualla pensava che Oylum fosse scappata con Can, invece la ragazza ha portato il bambino all'ospedale per farlo visitare; intanto, la relazione tra Tolga e Selin si fa sempre più tesa.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nell'episodio previsto per domani, domenica 4 maggio.

Dov'eravamo rimasti

Oylum Yenersoy

Oylum ha raccontato a Kaharam come vive a casa di Mualla, tenuta sotto controllo come una prigioniera; il cugino di Beharam allora, ha parlato con la zia per convincerla a cambiare atteggiamento. Dopo una prima discussione, la donna ha acconsentito a lasciare del tempo libero alla nuora: Oylum così è uscita insieme a Can, ma non è più rientrata a casa.

Tolga nel frattempo, ha scoperto che se Oylum ha sposato Behram, era solo per proteggere lui.

Anticipazioni 4 maggio: Ipek vuole vendicarsi di Guzide, Selin dice a Oylum di essere incinta di Tolga

Locandina di Tradimento

Sezai ha intestato i suoi beni alla figlia, così Ipek acquista un'automobile di lusso con i soldi ricavati dalla vendita di una delle proprietà di Avanos. Nonostante Ipek si stia godendo la macchina con le sue due amiche Azra e Serra, non ha smesso di pensare a Guzide. La ragazza sta infatti escogitando una vendetta contro la giudice.

Intanto Mualla, non vedendo Oylum rientrare a casa, è pronta a recarsi da Guzide per affrontarla: in realtà la ragazza ha portato il bambino in ospedale per farlo visitare, dato che si è accorta che non sta bene. Tensione alle stelle infine tra Tolga e Selin, che gli ha detto di non aver mai preso la pillola anticoncezionale.

Temendo di perderlo, Selin va da Oylum per chiederle di farsi da parte, specie perché ora lei è incinta. Nel frattempo, Guzide e Tarik stanno chiedendo ad Ozan di sottoporsi al test del DNA: dopo aver scoperto che Oylum non è la loro figlia biologica, vogliono accertarsi della verità anche sul fratello. Ozan, però, risponde che si sottoporrà al test solo in cambio di una notevole cifra di denaro.