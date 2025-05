Tradimento, anticipazioni 30 maggio: Oylum respinge Tolga, Mualla vuole che Kahraman insieme a Oylum

Cambio di programmazione domani, per Tradimento. La dizi turca infatti, andrà in onda sempre con un doppio appuntamento, ma con una differenza: al pomeriggio e in seconda serata.

Anche domani, su Canale 5 torna la dizi turca tradimento, in onda sia nel pomeriggio alle 14.10 che in seconda serata, dopo lo speciale di Uomini e Donne in prima serata.

Tolga ci aveva sperato, ma Oylum sembra decisa a troncare una volta per tutte la loro relazione; nel frattempo, la ragazza si è avvicinata molto a Kahraman che, negli ultimi difficili mesi, l'ha sostenuta rimanendo sempre al suo fianco.

Ma vediamo cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Nell'ultima puntata abbiamo visto Selin vendicarsi di Tolga dopo essere stata respinta un'altra volta. La ragazza sperava che averlo scagionato dalle false accuse, l'avrebbe aiutata a riconquistarlo; ma così non è stato.

Ferita, con l'aiuto di Azra, ha rilasciato una video-intervista in cui racconta della storia d'amore tra Tolga e Oylum; in pochissimo tempo, il video si diffonde e crea clamore. E raggiunge anche la famiglia di Behram: Vahit è deciso a lavare l'onta del disonore e parte per Istanbul.

La puntata pomeridiana: Oylum respinge Tolga

Iniziamo dall'episodio pomeridiano. Ozan fa una richiesta particolare ad Oltan: gli chiede d'iscrivere la sua società ad un bando di finanziamento, così da poter presentare un suo progetto. Non si tratta però di un progetto qualsiasi, dato che prevede l'utilizzo del titanio nelle fondamenta degli edifici.

Un progetto tutt'altro che etico, che di certo farebbe infuriare l'integerrima madre Guzide.

Intanto Oylum incontra Tolga e, nonostante all'inizio fosse titubante, ora infrange tutti i suoi sogni di una fuga romantica. Oylum non scapperà con lui e Can e, anzi, sarà meglio smettere di vedersi una volta per tutte.

Yesim dice a Tarik di essere stata minacciata da un uomo con una pistola.

La puntata serale: Mualla vuole Kahraman con Oylum

Nella puntata in seconda serata invece, vedremo Vahit arrivare a Istanbul per compiere la sua vendetta e salvare l'onore di Behram. Mualla però non lo affianca nel suo piano di vendetta: al contrario, lo umilia e lo caccia via. Oylum viene a sapere dell'intervista di Selin e si infuria. Da canto suo, Selin non è ancora soddisfatta: ha deciso di rovinare Tolga, perciò si reca alla polizia con Azra e sporge denuncia contro Tolga. Oltan però capisce subito che le accuse contro suo figlio sono prive di qualsiasi fondamento: va da Selin e la minaccia di cacciarla di casa.

Infine, Mualla incoraggia Kahraman a conquistare Oylum prima che Behram muoia: ecco perché non aveva approvato la vendetta di Vahit.