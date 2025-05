Tradimento, anticipazioni 3 maggio: Oylum scappa con Can

Torna domani su Canale 5 la soap Tradimento: l'appuntamento è alle 15.15 su Canale 5. Oylum ha potuto riabbracciare Can, ma in casa di Mualla è come una prigioniera; Toga intanto, scoprirà la verità riguardo il matrimonio con Behram.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà ai membri della famiglia Yenersoy nella puntata di domani,sabato 3 maggio.

Dov'eravamo rimasti

Il giudice Guzide

Negli episodi precedenti, abbiamo visto una disperata Oylum minacciare Mualla con una pistola per riavere Can; l'intervento di Guzide, Tarik, Sezai e della polizia, aveva scongiurato il peggio.

Dopo una discussione con Guzide, Zelis e Ozan sono andati a vivere da Tarik; la coppia ha problemi economici e Umit ha scoperto che Ozan aveva mentito riguardo il lavoro.

Anticipazioni 3 maggio

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Tolga non aveva mai creduto fino in fondo alla scelta di Oylum, ma ora ne ha la conferma. Il figlio di Oltan infatti, ha appena visto un video in cui Behram ordina a Suat di ucciderlo: Tolga scopre così che Oylum non solo non ha mai smesso di amarlo, ma che ha sposato Behram per salvargli la vita.

A questo punto Tolga corre da Oylum per chiederle di fuggire insieme, ma il suo tentativo va a vuoto. Allora

il ragazzo corre da Guzide per mostrare anche a lei il video incriminato; la giudice, però, gli consiglia di concentrarsi su Selin. Stessa cosa gli dirà anche Oltan, accusato da Tolga di avergli mentito.

Nel frattempo, Selin sta origliando di nascosto la conversazione: quando sente Tolga dire di non credere alla gravidanza della moglie, la rossa gli rivelerà che, in realtà, non ha mai preso la pillola anticoncezionale come credeva.

Tarik

Oylum sta vivendo come una prigioniera a casa di Mualla: quando Kaharam se ne accorge, affronta la zia per farla ragionare. La donna non è d'accordo, ma si convince a lasciare dello spazio alla nuora permettendole di uscire con il figlioletto: Oylum però non torna a casa. Mualla si insospettisce subito: è scappata con il bambino. Inoltre, viene a sapere che l'uomo sospettato di aver attentato alla vita di Behram è morto: il suo piano di vendetta dunque, è sfumato per sempre.

Tarik infine sembrerà intenzionato a ricongiungere la famiglia: aiuterà Ozan dandogli un nuovo lavoro e chiederà a Yesim di tornare a vivere con lui e Oyku.