Tradimento, anticipazioni 27 maggio: Oylum minaccia Mualla, Selin si vendica di Tolga

Oylum furiosa con Mualla, mentre Selin prova di tutto per tenere Tolga legato a sé. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda domani su Canale 5.

Nuovo appuntamento domani, martedì 27 maggio, con Tradimento; l'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5.

Mentre Oylum ha un'accesa discussione con Mualla, Selin minaccia Tolga. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Dov'eravamo rimasti

Tolga ha scoperto che Selin gli ha mentito riguardo la gravidanza ed è andato tutte le furie. Durante la lite, la ragazza è caduta accidentalmente dalle scale ed è finita in ospedale, mentre Tolga veniva accusato di violenza domestica da Serra e arrestato. Al suo risveglio, Selin, pur non ricordando la dinamica dei fatti, lo ha scagionato nelle speranza che questo gesto potesse tenerlo legato a lei.

Nell'ultima puntata, mentre Mualla stava dando da mangiare al piccolo Can, è arrivata Ilknur per portarle alcune medicine da assumere.

Anticipazioni 27 maggio: Oylum minaccia Mualla, Selin si vendica di Tolga

Mualla si è distratta un attimo e tanto è bastato: Can ha ingerito alcune pillole della nonna. Il bambino viene subito portato in ospedale per una lavanda gastrica, in modo da poter subito espellere i medicinali della nonna.

Si è trattato di un incidente, ma ora che il bambino è salvo, Oylum diventa una furia: litiga con la suocera, dandole la colpa di quanto avvenuto e minacciandola che non le permetterà mai più di avvicinarsi al nipote. A questo punto interverrà Nazan, che convincerà Mualla a riappacificarsi con Oylum.

Intanto Selin ha scagionato Tolga, ma lui non ha alcuna intenzione di tornare sui propri passi: Tolga vuole la separazione e la reazione di Selin sarà terribile. Accecata dalla rabbia infatti, la rossa brucerà alcuni abiti del marito, minacciando di dare fuoco a tutta la casa.