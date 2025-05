Tradimento, anticipazioni 26 maggio: Guzide scopre che Tarik la sta spiando

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 alle 14.10 con la soap turca Tradimento. Nell'episodio di lunedì 26 maggio troveremo Guzide su tutte le furie con Tarik, dopo aver scoperto che la sta spiando.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Il giudice Guzide

Nelle puntate precedenti, Guzide ha scoperto che Hakan non è il suo figlio biologico. La giudice ha avuto una grande delusione, ma anche un grande sollievo, dato che il ragazzo si è rivelato un delinquente che l'ha derubata e minacciato Zeynep.

Nel frattempo, aveva notato un comportamento sospetto in Ipek: la giudice aveva avvisato Sezai, ma l'uomo era stato convinto dalla figlia che Guzide volesse sbarazzarsi di lei.

Anticipazioni 26 maggio: Guzide scopre che Tarik la sta spiando

Locandina di Tradimento

Da poco, Guzide ha una nuova collaboratrice domestica: Gulsum, una donna verso cui la giudice non ha mai nutrito fiducia. Ora i suoi sospetti stanno per trovare fondamento: Umit e Ozan infatti, rivelano a Guzide di aver visto Gulsum nell'ufficio di Tarik.

Ecco quindi svelato perché Gulsum lavora per lei: è stata mandata dall'ex marito per poterla spiare.

Nel frattempo, Sezai si scusa per aver preso le parti della figlia Ipek, senza credere a ciò che gli aveva detto Guzide. Ancora più grave, senza essersi accorto degli errori della figlia.

Nel frattempo, mentre Mualla sta dando da mangiare al nipote Can, viene interrotta da Ilknur che le porta delle medicine che la donna deve prendere. Che cosa succederà? Il piccolo Can sta per avere di nuovo uno spiacevole incidente.