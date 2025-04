Tradimento, anticipazioni 26 aprile: dichiarata la morte cerebrale di Behram, Oylum scopre chi sono i genitori

Nuovo appuntamento con Tradimento su Canale 5 alle 14.45. Nell'episodio di domani, sabato 26 aprile,le condizioni di Behram peggiorano e ad Oylum spetterà prendere una decisione molto importante.

Dov'eravamo rimasti

Nell'episodio precedenteYesim ha riportato Can a Oylum, fingendo di aver salvato il neonato da un rapimento.

Nel frattempo, Guzide e Tarik avevano scoperto che Oylum non è la loro figlia biologica. Intanto Mualla vorrebbe riavvicinare Can al padre, pensando che l'emozione potrebbe risvegliarlo dal coma.

Anticipazioni 26 aprile

Kahraman, su richiesta della zia, chiede ad Oylum di portare il piccolo Can in ospedale: si tratta dell'ultima speranza, dato che le condizioni del cugino sono a dir poco disperate.

Poco dopo infatti, i medici dichiareranno la morte celebrale di Behram; Oylum a questo punto dovrà prendere una decisione difficilissima, scegliendo se interrompere i trattamenti del marito. Informata di quello che sta accadendo, Mualla si precipita in ospedale e accusa la ragazza di voler uccidere Behram.

Mualla allora fa portare il figlio a casa sua, con la speranza di poterlo curare privatamente. Prima Prima però, durante lo scontro con Oylum in ospedale, la donna le rivela che è "la figlia di nessuno", rinfacciandoglielo per ferirla. A questo punto Guzide, che avrebbe preferito tenere il segreto, si ritrova a doverle dire la verità: lei e Tarik hanno scoperto che non sono i suoi genitori naturali.

Nel frattempo, Kahraman è impegnato a cercare chi ha sparato a Behram. E durante le sue indagini, scopre che che Zelis si era introdotta nella stanza di Behram.