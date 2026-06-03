Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni, i casi e le inchieste del 3 giugno

Nuova puntata di "Chi l'ha visto?" su Rai 3 con Federica Sciarelli: i casi di Paula Andrea Bran Yépez, Pamela Genini e Claudia De Chirico tra indagini riaperte e nuovi sviluppi.

Stasera su Rai 3 torna Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti. La puntata del 3 giugno si concentra su tre vicende principali: la scomparsa di Paula Andrea Bran Yépez da Farneta (Lucca), con il marito ora indagato per omicidio e occultamento di cadavere; il caso di Pamela Genini, al centro di un processo per violenza di genere che riapre il dibattito sulle mancate tutele; e la morte di Claudia De Chirico a Terlizzi, con le indagini ancora in corso dopo il blocco dell'archiviazione da parte del Gip.

Il caso di Paula Andrea Bran Yépez: cosa è successo davvero?

Uno dei casi principali riguarda Paula Andrea Bran Yépez, donna di origini sudamericane scomparsa anni fa da Farneta, in provincia di Lucca. In passato si era ipotizzato che la donna fosse tornata nel suo Paese d'origine, ma la Procura non ha mai dato per certa questa ricostruzione. Gli investigatori hanno infatti riaperto il fascicolo, ipotizzando scenari molto più gravi.

L'attenzione si concentra sul marito, oggi indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Restano aperti gli interrogativi anche sulla sua scomparsa e sul presunto abbandono del figlio, che all'epoca aveva 7 anni.

Pamela Genini e il processo a Gianluca Soncin: si poteva evitare la tragedia?

Spazio anche al caso di Pamela Genini, al centro del processo che inizierà giovedì 4 giugno contro l'imprenditore Gianluca Soncin. La vicenda riaccende il dibattito sulla violenza di genere e sulla mancata prevenzione. Durante un ricovero ospedaliero, la donna aveva compilato il questionario "Brief Risk Assessment", segnalando chiaramente il timore di essere uccisa.

Un segnale d'allarme che, secondo gli atti, non avrebbe portato a misure efficaci. Pamela Genini è stata poi uccisa un anno dopo. Nel procedimento resta inoltre coinvolto Francesco Dolci, accusato di profanazione della tomba della vittima.

Il caso di Claudia De Chirico: il Gip blocca l'archiviazione

Proseguono le indagini sulla morte di Claudia De Chirico, 22 anni, trovata senza vita in un sottopassaggio a Terlizzi (Bari). Dopo quattro richieste di archiviazione, il Gip ha respinto la decisione, ordinando nuovi accertamenti investigativi. Nel frattempo, il fidanzato della giovane, unico indagato per la sua morte, è ora accusato anche di maltrattamenti nei confronti della nuova compagna.

Dove vedere Chi l'ha visto? in tv e in streaming

La puntata andrà in onda stasera, mercoledì 3 giugno 2026 alle 21:20 su Rai 3. Chi l'ha visto? sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere il programma. Come da tradizione, la trasmissione concluderà con lo spazio dedicato agli appelli dei familiari, alle segnalazioni di persone scomparse e alle richieste di aiuto da parte del pubblico.