Roland Garros: oggi Cobolli e Berrettini-Arnaldi, orari e dove vederli in Tv e streaming

Giornata storica per il tennis italiano al Roland Garros: Flavio Cobolli cerca la semifinale contro Auger-Aliassime, in serata il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Orari e come seguirli in Tv e streaming

Il Roland Garros regala all'Italia una giornata destinata a entrare nella storia. Per la prima volta tre tennisti azzurri raggiungono i quarti di finale dello stesso Slam e oggi saranno protagonisti sul Philippe-Chatrier. Flavio Cobolli apre il programma contro Félix Auger-Aliassime, mentre in serata il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi assicurerà al tennis italiano un posto in semifinale. Ecco gli orari delle partite e tutte le informazioni per seguirle in diretta tv e streaming.

Il programma di oggi

Flavio Cobolli contro Félix Auger-Aliassime - Terzo incontro sul campo centrale, il primo è previsto per le ore 11:00.

Matteo Arnaldi contro Matteo Berrettini - Sessione serale, non prima delle 20:15.

Flavio Cobolli

Flavio Cobolli sogna la semifinale: sfida decisiva contro Auger-Aliassime

Tra le rivelazioni del torneo c'è senza dubbio Cobolli, protagonista di una cavalcata convincente che lo ha portato fino ai quarti di finale. Il tennista romano ha mostrato grande solidità durante tutto il percorso, superando anche momenti complicati e confermando la sua crescita a livello internazionale.

Dall'altra parte della rete troverà Auger-Aliassime, uno degli avversari più temibili del circuito, n.6 del mondo. I precedenti sorridono all'azzurro, che ha già battuto il canadese nei loro due confronti disputati sul cemento. A Parigi, però, sarà il primo incrocio sulla terra battuta e sulla distanza dei cinque set.

Matteo Arnaldi

Berrettini-Arnaldi, il derby che assicura all'Italia un posto in semifinale

La sessione serale regalerà una sfida dal sapore storico. Berrettini e Arnaldi si affronteranno infatti nei quarti di finale del Roland Garros, garantendo all'Italia la presenza di almeno un rappresentante tra i semifinalisti.

Berrettini arriva all'appuntamento dopo un percorso convincente che conferma il suo ritorno ai massimi livelli dopo le difficoltà legate agli infortuni. L'ex finalista di Wimbledon ha ritrovato continuità e fiducia, mostrando un tennis efficace e aggressivo.

Matteo Berrettini

Arnaldi, invece, è reduce da una delle imprese più emozionanti del torneo. Il ligure ha conquistato i suoi primi quarti di finale Slam grazie a una prestazione di grande carattere, dopo una maratona leggendaria di quasi 5 ore e mezza contro l'americano Frances Tiafoe.

Dove vedere i quarti di finale del Roland Garros in tv e streaming

L'intero torneo viene trasmesso sui canali Eurosport, con copertura disponibile anche in streaming attraverso Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video. Non è prevista la messa in onda in chiaro.

Italia protagonista a Parigi: il tennis azzurro continua a scrivere la storia

La presenza di tre italiani nei quarti di finale, nonostante l'assenza di Sinner e Musetti, rappresenta un risultato eccezionale e testimonia la crescita costante del tennis azzurro ai massimi livelli internazionali. Tra il sogno semifinale di Cobolli e il derby tra Berrettini e Arnaldi, gli appassionati italiani si preparano a vivere una giornata che potrebbe diventare una delle più memorabili nella storia del tennis nazionale.