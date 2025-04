Tradimento, anticipazioni 25 aprile: Yesim riporta Can a Oylum fingendo di averlo salvato

Unico appuntamento con Tradimento: la soap turca infatti, sarà in onda su Canale 5 solo in prima serata. Finalmente, Oylum potrà riabbracciare Can: ecco tutto quello che succederà nella puntata di venerdì 25 aprile.

Nuova puntata domani con Tradimento su Canale 5. La soap turca va in onda, ma con un cambiamento in palinsesto: anziché con un doppio appuntamento come ogni venerdì, Guzide e la sua famiglia torneranno solo in prima serata.

Al pomeriggio invece, la serie verrà sostituita da The Couple.

Dov'eravamo rimasti

Can, il neonato di Oylum, è scomparso. In uno degli episodi precedenti, abbiamo visto Yesim col bambino in braccio e la zia Ilknur trovare ben 500 dollari nella borsa della donna.

Appena dimessa, anche se non ha ancora recuperato le forze, Oylum si reca subito da Mualla perché è convinta che sia lei responsabile del rapimento. A casa della suocera però, non trova il bambino.

Nel frattempo Zelis è tentata dalla situazione in cui versa Behram: ora che lui è in coma, potrebbe essere libera dal ricatto delle foto compromettenti in suo possesso. Zelis perciò entra di nascosto nella stanza d'ospedale in cui si trova Behram con l'intenzione di ucciderlo, ma non riesce nel suo intento iniziale. Kaharaman invece, il cugino di Behram, scopre che i sospetti di Umit ed Oylum sono giusti: Mualla ha architettato il rapimento del neonato.

Anticipazioni 25 aprile: Yesim riporta Can a Oylum fingendo di averlo salvato

Ilknur ascolta una telefonata tra Yesim e Zuhal e chiede immediatamente spiegazioni. Così Yesim ammette che quei 500 dollari trovati dalla zia nella sua borsa, erano la ricompensa per aver rapito Can dall'ospedale insieme a Zuhal.

Intanto, le ricerche del piccolo continuano: Oylum riceve la telefonata dei rapitori, che chiedono un riscatto da pagare in criptovalute. Ma una volta giunta all'indirizzo dove avrebbe dovuto trovare il bambino, lui non c'è. Oylum è più disperata che mai e torna a casa di Guzide: lì, ad aspettarla, c'è Yesim con Can tra le braccia.

La mora naturalmente non racconta la verità. Sostiene invece che mentre era in ospedale per vedere come stava Oylum, ha sentito Zuhal dire all'infermiera che avrebbe rapito il bambino su ordine di Mualla. Insomma, Yesim si presenta come colei che ha salvato Can.

Nel frattempo, Guzide e Tarik scoprono che Oylum non è la loro figlia biologica. Tolga invece viene preso in ostaggio da Kahraman che lo ritiene responsabile del ferimento di Behram; quando arriva Oltan però, viene libera.

Intanto a Mualla vorrebbe portare Can da Behram, perché potrebbe aiutarlo a risvegliarsi dal coma: ma Oylum rifiuta.

Yesim infine prova nuovamente ad avvicinarsi a Tarik perché vuole rivedere Oyku. Per riuscirci, pensa di minacciarlo con un video che lo riprende mentre uccide Korkmaz, ma rinuncia.