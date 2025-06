Tradimento, anticipazioni 25 giugno: Guzide e Sezai si sposano, Selin torna a casa

Anche domani su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Tradimento. A partire dalle 14.10 Guzide e tutti gli altri personaggi torneranno a farci compagnia.

Selin finalmente tornerà a casa, mentre Sezai chiederà di nuovo a Guzide di sposarlo.

Nelle puntate precedenti

Locandina di Tradimento

Selin è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico in seguito all'ultimo tracollo emotivo. Dopo questo ennesimo brutto colpo, Tolga ha reagito molto male: ha iniziato a bere fino a perdere i sensi, tanto che Serra ne ha approfittato per infilarsi nel suo letto.

Ipek ha finto di volersi suicidare, gettando il padre Sezai nello sconforto. Quando poi Yesim ha scoperto che Ipek era viva e che si trattava di una messinscena, sia Sezai che Oltan l'hanno messa alla porta.

L'imprenditore infatti ha troncato la relazione segreta che avevano, mentre Sezai, stufo di essere manipolato dalla figlia, l'ha cacciata di casa.

Anticipazioni 25 giugno: Guzide e Sezai si sposano, Selin torna a casa

Il giudice Guzide

Il mondo di Ipek è crollato in un batter d'occhio. La bionda prima si reca da Oltan per supplicarlo di non lasciarla, ma l'uomo non ha alcuna intenzione di continuare la loro relazione. Oltan la caccia in malo modo, arrivando persino a chiamare le guardie per allontanarla come una presenza sgradita.

Intanto, stanco dei giochini di Ipek, Sezai va da Guzide e le chiede nuovamente di sposarlo: la giudice accetta. Il matrimonio verrà celebrato il giorno dopo.

Intanto Selin viene dimessa dall'ospedale e torna a casa, dove la aspettano sia Tolga che Serra. La sorella però, già da qualche tempo, ha iniziato ad avere strane nausee...