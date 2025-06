Tradimento, anticipazioni 24 giugno: Sezai caccia Ipek da casa e Oltan la lascia

Problemi in arrivo per Ipek, ancora una volta al centro di una grande bugia. Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento.

Torna domani su Canale 5 alle 14.10 la soap turca Tradimento. Yesim ha scoperto che Ipek è viva e ora, per la ragazza, è tempo di pagare le conseguenze del suo gesto.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nell'episodio di martedì 24 giugno.

Dov'eravamo rimasti

Ipek aveva litigato con Sezai ed era scappata da casa, per poi inviare al padre un video in cui annunciava l'intenzione di volersi suicidare. Poco dopo la sua auto sarebbe stata trovata vicino al lago, mentre la ragazza sembrava essersi volatilizzata.

Mentre Sezai era disperato, sia Ozan che Yesim hanno pensato si trattasse di una delle tante messinscena di Ipek. Così Yesim ha deciso di iniziare a battere l'area in cui era stata rinvenuta l'auto: la donna ha iniziato a bussare a tutte le porte, fino a trovare dove si era nascosta Ipek.

Anticipazioni 23 giugno: Sezai caccia Ipek da casa e Oltan la lascia

Yesim ha scoperto che Ipek è ancora viva, perciò corre subito a dare la bella notizia ad Oltan. Ipek e l'imprenditore infatti, avevano iniziato una relazione; scoperto dell'ennesima bugia di Ipek però, l'uomo ne rimane talmente deluso da decidere di lasciarla.

Ad ogni modo, saputa la notizia, Oltan si reca da Guzide e la giudica corre subito da Sezai. Anche se felicissimo di sapere che la figlia è viva, Sezai non riesce a soprassedere su quanto appena accaduto: senza nemmeno darle la possibilità di giustificarsi o provare ad impietosirlo, Sezai mette alla porta Ipek, mandandola via di casa insieme a Neva.

Nel frattempo, Guzide riceve la visita di Kadriye, una donna che si rivolge a lei perché le è stato tolto il figlio.