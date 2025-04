Tradimento, anticipazioni 24 aprile: Zelis vuole uccidere Behram, Kaharaman scopre cosa ha fatto Mualla

Tradimento non smette di regalare un colpo di scena dietro l'altro ai suoi telespettatori. Nell'episodio di domani, giovedì 24 aprile, scopriremo che i sospetti su Mualla erano fondati: c'è lei dietro il rapimento di Can. Non solo: Zelis cercherà di uccidere Behram.

Ma vediamo cosa succederà durante la puntata, in onda su Canale 5 alle 14.10.

Dov'eravamo rimasti

Oylum Yenersoy

L'episodio precedente si era concluso con la discussione tra Selin e Serra: proprio mentre le due sorelle stanno litigando perché Serra sperpera i soldi destinati alle necessità più urgenti, la tv dà la notizia che Behram è in fin di vita e che il bambino di Oylum è scomparso.

Anticipazioni 24 aprile: Zelis vuole uccidere Behram, Kaharaman scopre cosa ha fatto Mualla

Locandina di Tradimento

Preoccupatissima da quanto appena appreso, Selin telefona subito a Tolga. Proprio in quel momento, il marito, sta uscendo dall'ospedale insieme a Oltan, ma le mente a Selin, dicendole di trovarsi ancora ad Ankara. Del resto, se Tolga è tanto in apprensione per Oylum, è proprio perché sa di aver commesso un errore sposando Selin.

Dal canto suo, Oylum è sotto shock: perciò, appena può essere dimessa, anche se non ha ancora recuperato le forze, si reca subito da Mualla. Come suo zio Umit, anche lei è convinta che la responsabile del rapimento sia la donna. A casa della suocera però, non trova il bambino: c'è invece Kaharaman, il cugino di Behram arrivato per sostituirlo finché non si rimetterà.

Nel frattempo Zelis è tentata dalla situazione in cui versa il marito di Oylum. Behram l'aveva ricattata, essendo lui in possesso di alcune sue foto in compagnia di un altro uomo: ora che lui è in coma, potrebbe essere libera.

Zelis perciò entra di nascosto nella stanza d'ospedale in cui si trova Behram con le peggiori intenzioni, ma non riesce nel suo intento iniziale. Kaharaman invece, sta per scoprire che i sospetti di Umit ed Oylum sono giusti: Mualla ha architettato il rapimento del neonato.