Tradimento, anticipazioni 24 maggio: Guzide scopre la verità su Hakan, Tolga esce di prigione

Nuovo appuntamento domani, sabato 24 maggio, con la serie turca Tradimento. L'appuntamento è alle 15.10 su Canale 5.

Finalmente Tolga esce di prigione, mentre Guzide scopre la verità su Hakan. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio.

Dov'eravamo rimasti

Ozan

Dopo il doppio appuntamento del venerdì, ritroveremo Selin fuori pericolo e pronta a raccontare la verità alla polizia.

Intanto Hakan, a casa di Guzide per rimettersi dopo l'intervento, mostra il suo vero volto. Entrato a conoscenza della password per accedere al conto bancario di Guzide, l'ha derubata di soldi e preziosi per poi fuggire.

Anticipazioni 24 maggio: la verità su Hakan, Tolga esce di prigione

Locandina di Tradimento

Guzide ha detto a Sezai che la figlia nasconde qualcosa, dato che possiede anche due automobili. Così Ipek accusa la giudice di averla minacciata: a suo dire, Guzide le avrebbe intimato di tornare in Canada, così non sarebbe stata d'intralcio tra lei e Sezai. L'uomo prova allora a calmare la figlia, non rendendosi conto di quanto sia brava a fingere.

Intanto, Ozan e Zeynep scoprono che Hakan in realtà non è mai fuggito, anzi, è sempre rimasto in casa: si era nascosto in cantina. I due lo trovano, così Hakan punta un coltello alla gola di Zeynep per riuscire a scappare: una volta fuori casa, fugge usando l'auto di Ozan.

A questo punto, Ozan lo insegue con il motorino, ma per fortuna arriva la polizia che riesce a fermare Hakan e portarlo in centrale. È proprio qui che, leggendo i risultati del test del DNA, Guzide scopre che il delinquente che ha appena fatto tanto male alla sua famiglia, non è suo figlio.

Azra mette in vendita l'automobile di Ipek, poi dà a Tarik i soldi ottenuti.

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Finalmente Selin si riprende e scagiona subito Tolga dalle accuse: il ragazzo così torna libero. In realtà, pur essendo vero che Tolga non aveva spinto Selin dalle scale, la rossa confida alla sorella che non ricorda molto di quel giorno; spera però che, avendolo difeso, possa perdonarla per aver finto di essere ancora incinta.

Anche Oltan non vuole che la coppia divorzi, così sta prendendo accordi con l'avvocato Engin; quello che Oltan però non sa, è che il figlio non fa che chiedere a Oylum di fuggire insieme.