Tradimento, anticipazioni 23 maggio: Selin si risveglia, Hakan scopre il suo vero volto

Tutto quello che succederà nel doppio appuntamento di domani di Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 nel pomeriggio e in prima serata.

Doppio appuntamento domani con Tradimento: come ogni venerdì, la dizi turca sarà in onda su Canale 5 sia alle 14.10 che in prima serata. Scopriamo cosa succederà, a partire da Hakan che dimostrerà che persona è realmente.

Dov' eravamo rimasti

Ozan

Ozan ha scoperto che Zelis ha pagato un uomo per sparare a Behram e ha capito che la ragazza non è la donna adatta per lui. Perciò ha deciso di affrontarla e comunicarle che vuole chiedere il divorzio.

Intanto Guzide ha portato a casa Hakan, il ragazzo che potrebbe essere il suo figlio biologico.

Anticipazioni episodio pomeridiano: Ipek nasconde qualcosa

Locandina di Tradimento

Ozan ed Ilknur hanno un'animata discussione su Zelis. Poco dopo, la donna andrà a trovare la figlia in carcere e la troverà sofferente; la ragazza inoltre, le chiede dei soldi.

Durante la lite con Tolga, Selin è caduta dalle scale e ora si trova in ospedale: le sue condizioni sono stabili, nessun miglioramento. Così Oylum va a trovare la sua amica e le lascia un mazzo di fiori.

Nel frattempo Guzide si fa coraggio e dice a Sezai che Ipek nasconde sicuramente qualcosa, tanto che avrebbe addirittura due automobili. Sezai allora ne parla con la figlia, ma Ipek reagisce indignata, rispondendogli sapere che la seconda macchina appartiene ad Azra.

Anticipazioni prima serata: Oylum e Kahraman sempre più vicini, Hakan deruba Guzide

Il giudice Guzide

Negli episodi in prima serata, finalmente Selin si sveglierà. La ragazza parlerà subito con la polizia, scagionando Tolga dall'accusa di averla spinta e, grazie a lei, l'imprenditore uscirà dal carcere.

Oylum sarà molto turbata dopo aver visto Selin in ospedale e si confiderà con Kahraman; nonostante lei non gli abbia dato conferme quando lui si era dichiarato, i due sono sempre più vicini. Il cugino di Behram è sempre vicino ad Oylum, pronto a supportarla e consolarla in qualsiasi momento. Guzide ha conosciuto Hakan, che potrebbe essere suo figlio biologico, e ha pagato il costoso intervento che gli ha salvato la vita. Ora però, si scoprirà che il ragazzo ha derubato tutta la famiglia di Guzide.