Tradimento, anticipazioni 23 giugno: Yesim trova Ipek

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Tradimento. La soap turca andrà in onda alle 14.10, con gli ultimi episodi prima dello stop di luglio e agosto.

Mentre continuano le ricerche di Ipek, Yesim ha un'idea e decide di muoversi per conto proprio, Ma scopriamo meglio cosa succederà nel prossimo episodio di lunedì 23 giugno.

Dov'eravamo rimasti

Ozan

Ipek ha litigato con il padre ed è scappata da casa; poco dopo, gli ha inviato un video in cui dichiarava di volersi suicidare. L'auto della ragazza è stata poi ritrovata vicino al lago, lasciando pensare che fosse morta annegata.

Mentre Sezai è preoccupatissimo per la figlia, sono in pochi a crederle. A iniziare da Ozan il quale, conoscendola, ritiene sia tutta una messa in scena; il ragazzo però, anziché dirgli apertamente come la pensa, preferisce piuttosto consolare Sezai.

Anticipazioni 23 giugno: Yesim trova Ipek

Locandina di Tradimento

Sezai ascolta Ozan e si augura che sia davvero andata come ipotizza lui, cioè che Ipek non sia realmente morta ma, probabilmente, sia andata in ipotermia e abbia vagato intorno al lago.

Del resto, nonostante tutto sembri confermarne il suicidio, allo stesso tempo non è stato trovato il cadavere. Le ricerche vanno avanti, mentre Sezai si aggrappa alla speranza e cerca di non lasciarsi andare alla disperazione.

Intanto, anche Yesim sta cercando Ipek, ma per proprio conto. Anche lei convinta si tratti di una messa in scena, la moglie di Tarik decide di prendere iniziativa a modo suo e va a bussare a tutte le porte delle case vicino al lago. Yesim si reca nella località dove è stata trovata l'auto e, abitazione dopo abitazione, bussa a tutto gli abitanti della zona: alla fine scopre dove si nasconde Ipek.