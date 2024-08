Terra Amara, l'intervista a Furkan Palalı: “Presto in Italia con altre due serie turche"

Il nostro incontro con Furkan Palalı, celebre per il ruolo di Fikret in Terra Amara, al BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione a Benevento, dove ha raccontato il suo rapporto con l'Italia e che presto lo rivedremo in tv.

Bello ma anche attento, con gli occhi che scrutano sempre tutto e tutti, e un taccuino in cui annota nuove parole per impararle nella lingua del Paese che va a visitare, provando ad utilizzarle in una conversazione. Questo è il Furkan Palalı che abbiamo conosciuto al BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione a Benevento, dove abbiamo potuto fare due chiacchiere con lui a proposito del successo della serie turca Terra Amara.

Terra amara: un'immagine tratta dalla soap turca

Serie seguitissima in cui ha interpretato fino al finale Fikret Fekeli, il figlio illegittimo di Adnan Yaman, il padre di Demir, nipote di Ali Rahmet Fekeli, che non sa nemmeno di essere vivo, nonché figlio adottivo di Musa Fekeli. Arrivato nella serie dopo la morte di Yılmaz, si avvicina a sua moglie, Müjgan e, dopo essersi avvicinato a Zeynep, prima se ne innamora per poi finire con lo sposarla.

Gestire la fama e il successo

Terra amara: un'immagine tratta dalla soap turca

"Anche in Turchia abbiamo una grandissima platea di fan, siamo piuttosto abituati a quest'attenzione" esordisce Furkan Palalı durante l'incontro con la stampa, "La felicità che si prova a vedere l'affetto del pubblico quando si va in un Paese straniero come sto facendo io, è diversa. Non in quantità ma in qualità. Mi lascio andare più che provare a gestirla, cerco di vivermela, dato che è un momento molto positivo e mi porta a volerlo ricambiare con il sorriso. Insomma la mia è una felicità sincera che mi viene da dentro e mi viene naturale rispondere con questo affetto".

Il segreto del successo di Terra Amara pensa venga dalla sceneggiatura: "Per me si parte dalla storia, anche io lo faccio quando seleziono un progetto a cui partecipare, lo faccio sempre coi miei manager in modo molto accurato, per capire quante persone potrebbe raggiungere, come potrebbe venire sviluppata sul lungo periodo. Abbiamo assistito spesso a storie non abbastanza avvincenti e forti ma con un grande cast o un grande regista oppure una grande produzione dietro, che non riuscivano ad avere successo. In Terra amara c'erano tutti questi aspetti e questo permette agli interpreti un maggiore spazio di manovra, per così dire, di iniziativa recitativa".

Tra Fikret e nuovi progetti: le serie turche in cui vedremo Furkan Palalı

Dalla conclusione in Italia di Terra Amara e negli ultimi mesi passati in Italia, l'attore turco ha parlato con produttori italiani per partecipare a dei progetti del Belpaese, mentre prova ad imparare la nostra lingua. Dopo il ruolo di Fikret Fekeli per il quale è riconosciuto a livello mondiale, non si spaventa nel rimanervi associato come spesso capita in questi casi. "Ho partecipato a vari film e serie. Tra queste No: 309 e un'altra, due lavori che presto saranno trasmessi in Italia: i diritti sono già stati acquistati, quindi sarò davanti al pubblico italiano già con altri ruoli, non rimanendo appiccato a quello di Fikret. In generale i miei lavori sono stati venduti in più di 70 Paesi e ho modo di verificare come sono stati accolti i miei personaggi banalmente quando vado in vacanza all'estero o quando visito altri Paesi. Ricevo sempre tante attenzioni e tanto affetto."

Zeynep e Fikret

Continua l'attore turco: "Quindi non ho nessuna preoccupazione a riguardo, anche perché mi piace molto mettermi in gioco e cambiare, l'ho fatto anche esteticamente coi miei capelli, la mia immagine, il mio fisico, sono ingrassato, sono dimagrito. Mi piace molto giocare, ad esempio dopo Terra Amara ho partecipato a due progetti di cui uno in cui recitavo la parte di un poliziotto di 45 anni e per questo mi sono tinto i capelli di nero. Non mi spaventa il cambiamento e sono pronto ad affrontare nuove sfide, soprattutto quando sento che mi emozionano in maniera particolare, mi piace abbracciarle come se fossero i miei bambini, le interiorizzo e adotto proprio in un certo senso (ride)."