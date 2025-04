Tradimento, anticipazioni 23 aprile: Ilknur scopre che Yesim nasconde un segreto

Domani su Canale 5 nuovo appuntamento con la soap turca Tradimento, in onda a partire dalle 14.10. In questo nuovo episodio scopriremo che Yesim sta tramando qualcosa; ad accorgersene la zia, Ilknur.

Ma vediamo cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Nell'ultimo episodio, Tolga aveva finalmente ammesso di aver sposato Selin ma di essere ancora innamorato di Oylum. Proprio per questo motivo, il ragazzo ha deciso che l'aiuterà a ritrovare il piccolo Can: appena nato infatti, quando Oylum si è risvegliata in ospedale, ha scoperto che il suo bambino era scomparso.

Intanto, il neonato era nelle braccia di Yesim che lo stava portando in una struttura apposita. Perché il bambino era con lei? E soprattutto: cosa stava facendo?

Anticipazioni 23 aprile: Ilknur scopre che Yesim nasconde un segreto

Locandina di Tradimento

Nella puntata di mercoledì 23 aprile, Ilknur trova nella borsa di Yesim 500 dollari: da dove viene tutto questo denaro? La mora spiega che si tratta di una ricompensa sul posto di lavoro, ma la zia capisce subito che sotto c'è qualcosa: Yesim sta nascondendo qualcosa, ma cosa? Intanto, Serra e Selin hanno un'accesa discussione. Ora che Selin è sposata con un ricco rampollo qual è Tolga, anche la sorella ambisce a quello stesso stile di vita. Così non fa che chiedere soldi a Selin e sprecarli: ad esempio, anziché usare i soldi che le ha dato la sorella per pagare le bollette, Serra li userà per acquistare un costoso paio di cuffie.

A questo punto, stanca del suo comportamento, Selin affronta Serra. Proprio mentre le due sorelle stanno litigando però, il telegiornale dà una brutta notizia: il figlioletto di Oylum è stato rapito, mentre Behram è grave in ospedale dopo essere rimasto vittima di una sparatoria.