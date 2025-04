Tradimento, anticipazioni 22 aprile: la soap torna su Canale 5 dopo la pausa forzata

Dopo l'interruzione di Pasquetta, Tradimento torna con una nuova puntata martedì 22 aprile-

In questo nuovo episodio troveremo Oltan e il figlio Tolga faccia a faccia che, dopo mesi, gli confesserà quello che il padre ha sempre saputo. Ma vediamo di cosa si tratta.

Dov'eravamo rimasti

Nella puntata di domenica 20 aprile, abbiamo visto Oylum grave in ospedale. Mentre le condizioni della ragazza peggioravano, Tarik era pronto a donarle il sangue. Ma da alcune analisi appena effettuate in vista della donazione, l'avvocato aveva fatto una scoperta scioccante: Oylum non è sua figlia.

Ma le notizie sconvolgenti non sono finite: al risveglio di Oylum infatti, il neonato, Can, era sparito.

Anticipazioni 22 aprile: Tolga ancora innamorato di Oylum, Can è con Yesim

Convinto che la responsabile del rapimento di Can sia Mualla, Umit si reca subito da lei: la donna però, si dichiara innocente. Nel frattempo vediamo Yesim, appena accusata in tv della morte di Burcu, che, dopo aver preso con sé Can, lo sta portando via.

Alla luce degli ultimi eventi, Tolga è sconvolto: anche lui ha promesso ad Oylum che l'avrebbe aiutata a trovare Can. Intanto Oltan è molto preoccupato per lui: vedendo quanto sia triste, l'uomo decide di prenderlo di petto. Oltan così affronta Tolga e lo spinge a parlare: di fatto, il ragazzo gli conferma quello che già sapeva. E cioè che Tolga ha sposato Selin ma ama Oylum.

Nel frattempo Mualla sta facendo installare una telecamera nella stanza d'ospedale di Behram; qualcuno ha sparato al figlio, e quel qualcuno potrebbe introdursi in ospedale per completare l'opera.

Sezai invece, ha finalmente ritrovato dopo anni la figlia Ipek: la ragazza gli chiede aiuto perché si trova bloccata in una stazione di servizio con la carta bloccata. Il padre corre subito in suo soccorso...