Tradimento, anticipazioni 22 marzo: la piccola Oyku viene rapita

Nuovo appuntamento domani con Tradimento, la soap turca trasmessa da Canale 5. In onda a partire dalle 14.45, le vicende della giudice Guzide e della sua famiglia continuano tra ricatti e, appunto, tradimenti.

In questi episodi, ritroveremo Ozan più arrabbiato che mai con il padre, e pronto a tutto pur di fargliela pagare. Ecco allora cosa vedremo domani.

Nell'episodio precedente

Tarik

Nell'ultimo episodio, trasmesso giovedì 21 marzo, Guzide aveva fatto un'amara scoperta: dietro l'agguato in cui era rimasta coinvolta, in realtà c'era Tarik. La giudice non avrebbe mai pensato che l'ex marito potesse arrivare a tanto, né sa che voleva intimidirla per colpire indirettamente Elmas.

Scioccato per quanto accaduto, Umit si era recato da Tarik per affrontarlo: ma l'avvocato era riuscito a ricattarlo, promettendogli di fargli rivedere la figlia.

Anticipazioni 22 marzo: Ozan rapisce Oyku

Oylum Yenersoy

Tolga sta per incontrare Oylum davanti casa di Selin: si finge così particolarmente affettuoso con la ragazza, in modo da farsi vedere dall'ex fidanzata. Arrabbiata e ferita, Oylum non ci pensa due volte: si dirige subito da Berham, stavolta con l'intenzione di iniziare una relazione con lui.

Quando lo vengono a sapere Ozan e Guzide, i due non reagiscono bene: cercano invece di convincerla a non farlo, a non buttarsi in un altro rapporto mentre sta ancora soffrendo per quello precedente.

Intanto, Ozan ed Oylum hanno preso una decisione: tanta è la rabbia dopo aver scoperto che Tarik ha quasi fatto uccidere Guzide, che i due ragazzi vogliono cambiare cognome per prendere quello della madre. Quando Tarik lo viene a sapere, diventa una furia. Per vendicarsi, fa pubblicare delle foto in cui si vede Guzide in compagnia di Sezai: grazie a questi scatti, la accusa di adulterio.

Ozan

Ozan entra a conoscenza del gesto paterno, ma mantiene la calma. Una calma che non è affatto da lui, tanto che lo zio Umit si insospettisce: cosa sta tramando il ragazzo? Allo stesso tempo però, Umit sta tradendo la sorella: sotto ricatto da parte dell'avvocato, racconta a Tarik che Guzide ed Elmas vogliono fargli causa. L'uomo si sente terribilmente in colpa, tanto da prepararsi a confessare tutto.

Ma torniamo a Ozan, perché la sua calma nasconde un gesto fortissimo: recatosi all'albergo dove alloggia il padre infatti, porta via la piccola Oyku per ricattarlo. Se Tarik vuole riavere la figlioletta, dovrà presentarsi a un appuntamento.

Ma quando Tarik arriva sul luogo prestabilito, trova una brutta sorpresa...