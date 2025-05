Tradimento, anticipazioni 22 maggio: Ozan affronta Zelis e chiede il divorzio

Nuovo appuntamento con Tradimento, domani alle 14.10 su Canale 5. Nell'episodio di giovedì 22 maggio vedremo Ozan affrontare Zelis e comunicarle la sua decisione.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Nell'ultimo episodio

Nell' ultimo episodio Tolga ha scoperto il segreto di Selin: tornato a casa prima del previsto infatti, il ragazzo ha trovato la pancia con cui la moglie ha finto di portare avanti la gravidanza. I due hanno litigato e, durante la discussione, Selin è caduta dalle scale perdendo i sensi.

Serra è accorsa in soccorso della sorella e, senza aver visto cosa fosse accaduto, ha accusato il cognato di aver colpito Selin. Poco dopo Tolga è stato arrestato.

Nel frattempo Guzide ha portato Hakan a casa sua per rimettersi dopo l'intervento chirurgico.

Anticipazioni 22 maggio: Ozan vuole il divorzio

Zelis era scappata, non senza prima aver lasciato Ozan con una telefonata. Si era infatti scoperto che era stata lei ad assoldare l'uomo che ha sparato a Behram; ora si trova in carcere. Ozan si è innamorato subito di Zelis e altrettanto subito è convolato a nozze, per impedire che le famiglie potessero ostacolare il matrimonio. Adesso però, alla luce degli ultimi avvenimenti, lo Yenersoy è convinto che Zelis non sia la persona adatta per lui: il ragazzo perciò ha preso una decisione molto importante.

È chiaro che Ozan abbia sposato la persona sbagliata, perciò il figlio di Guzide vorrà ufficializzare la separazione: Ozan andrà a trovarla e affronterà Zelis, urlandole di essere pronto a chiedere il divorzio.

Intanto, Tolga è ancora in prigione: arrestato a causa delle accuse di Serra, viene tenuto in stato di fermo perché il giudice teme possa scappare.