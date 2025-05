Tradimento, anticipazioni 21 maggio: Tolga scopre l'inganno di Selin e viene arrestato

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Tradimento, in onda a partire dalle 14.10. Tolga scopre che Selin ha finto la gravidanza, ma la loro discussione finirà in maniera inaspettata.

Vediamo perciò più nel dettaglio cosa accadrà nell'episodio di mercoledì 21 maggio della dizi turca.

Nelle puntate precedenti

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Mentre Tolga era fuori per un viaggio di lavoro, Selin ha purtroppo perso la bambina che aspettava. Oltan però, le aveva detto di fingere che non fosse successo niente, così la ragazza ha portato avanti una vera e propria sceneggiata ai danni di Tolga, indossando una pancia finta e fingendo di farsi visitare dai medici.

Anticipazioni 21 maggio: Tolga scopre l'inganno di Selin e viene arrestato

Locandina di Tradimento

Prima o poi, il momento sarebbe arrivato: Tolga scopre la pancia usata da Selin. Il giovane imprenditore infatti, torna a casa a sorpresa e trova le prove dell'inganno perpetuato nei suoi confronti: inevitabile, lui e Selin finiscono per litigare.

Durante la discussione, Selin cade delle scale perdendo i sensi. Nel frattempo arriva Serra, la sorella, che ha sentito tutto: senza aver visto come si siano svolti i fatti però, accusa il cognato di averla spinta di proposito. E proprio sulla base di queste accuse, Tolga viene arrestato dalla polizia.

Intanto Sezai accompagna Hakan a casa di Guzide. Il ragazzo potrebbe esserne il figlio biologico: accoltellato nel carcere in cui si trovava, Guzide ha pagato l'intervento che gli avrebbe salvato la vita.

Il giudice Guzide

Anche se la giudice non ha ancora la conferma che si tratti davvero del suo figlio biologico, quello scambiato in ospedale con Oylum, ha comunque offerto il proprio aiuto. Non solo: lo ha anche portato a casa, così da trascorrere il periodo della convalescenza in tranquillità. Mentre però Umit lo accoglie di buon grado, non si può dire altrettanto di Ozan.