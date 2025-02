Tradimento anticipazioni 22 febbraio: Tarik minaccia e denuncia Guzide

Torna il doppio appuntamento del sabato con Tradimento, la soap turca trasmessa da Canale 5 a partire dalle 14.45. La giudice Guzide dovrà vedersela con Tarik, sempre più deciso a farle togliere l'ingiunzione sul terreno; ma se Guzide si è fatta ricattare da Oltan, non cederà alle pressioni di Tarik. Ecco allora cosa ci aspetta nel doppio episodio di domani.

Dove eravamo rimasti

Nell'episodio precedente abbiamo visto Yesim in preda ai sensi di colpa dopo l'omicidio di Burcu. Terrorizzata all'idea di essere scoperta, completamente nel panico, la donna ha pensato di bruciare i vestiti che indossava qual giorno. Nel frattempo, è riuscita a riappacificarsi con Tarik: se venisse scoperta, crollerebbe di nuovo tutto.

Intanto Tarik era sotto pressione da parte di Tahir, che voleva venisse tolta l'ingiunzione dal terreno.

Anticipazioni 22 febbraio: Tarik denuncia Guzide, Oylum e Tolga ancora insieme

Dopo aver parlato con Tahir e consultatosi con Elmas, Tarik va da Guzide: vorrebbe che la moglie annullasse l'ingiunzione messa sul terreno del suo cliente. Guzide, però, rifiuta. Tarik allora va su tutte le furie: non solo la minaccia, ma decide persino di denunciarla per aver emesso una sentenza a favore di Oltan nel processo tra la compagnia dell'uomo e i finanziatori.

Venuto a sapere della denuncia, Oltan affronta Tarik minacciandolo di morte. Tarik però non ha paura: dalla sua ha tutti i documenti degli affari illegali che, insieme, hanno fatto nel corso degli anni. Per Guzide non è finita. Tarik l'ha già denunciata per la decisione presa nel processo tra la compagnia di Oltan ed i finanziatori, ma ora, insieme a Yesim, ha deciso di fare una seconda denuncia: stavolta per aver dato fuoco alla sua automobile. Guzide però si presenta in centrale per mettere in chiaro le cose: la macchina in questione è di sua proprietà, perciò non si configura alcun reato.

Intanto Oylum, innamorata di Tolga, è combattuta: è il caso si portare avanti la loro storia, dopo gli ultimi accadimenti? La ragazza accetta di restare insieme al fidanzato, ma solo dopo che abbia rinnegato suo padre Oltan.