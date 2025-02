Tradimento anticipazioni 21 febbraio: Yesim ha paura di essere scoperta

Nella puntata di venerdì 21 febbraio Yesim farà di tutto per non essere scoperta: la notizia della morte di Burcu è al telegiornale e la donna è in preda ai sensi di colpa. Ecco cosa vedremo domani nella puntata della soap opera turca trasmessa da Canale 5.

Nuovo appuntamento con Tradimento, domani alle 14.10 su Canale 5. Nella puntata di venerdì 20 febbraio della soap turca, troveremo Yesim molto preoccupata: la donna ha causato la morte di Burcu in un impeto di rabbia, e ora teme di essere scoperta.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Nell'episodio precedente

Nell'episodio precedente abbiamo visto Guzide venire a patti con Oltan: la giudice ha ceduto al ricatto perché convinta che il figlio, Ozan, fosse colpevole di omicidio e che Oltan avesse un video che incastrava il ragazzo.

Guzide ha così scelto la famiglia e ha capito che è tempo di fare pace con Ozan e Oylum, anche se la ragazza le ha mentito. La sua scelta avrà gravi conseguenze sulla sua carriera, perciò la donna vuole almeno salvaguardare l'unione della famiglia.

Intanto, Yesim mentiva a Tarik riguardo la morte di Burcu: gli aveva infatti detto che la sua amica si era suicidata.

Anticipazioni 21 febbraio: Yesim in preda ai sensi di colpa per la morte di Burcu

La morte di Burcu non è passata inosservata. La notizia è arrivata in tv e i telegiornali stanno trasmettendo i servizi che la riguardano. Yesim è in preda al panico perché oltre ad avere i sensi di colpi per aver spinto l'amica sui binari, ha il terrore che si possa risalire a lei.

Decide allora di cancellare ogni traccia di quanto avvenuto: dà quindi fuoco agli abiti che indossava il giorno dell'omicidio, nella speranza che nessuno la scopra.

Intanto, Tahir sta intimando a Tarik di far togliere l'ingiunzione dal terreno; Tarik decide di parlarne con Elmas; così, si rende conto di avere un nemico ancora più temibile di quanto pensasse.