Tradimento, anticipazioni 20 aprile: Tarik non è il vero padre di Oylum, il bambino viene rapito

Anche nel giorno di Pasqua, gli intrighi di Tradimento non si fermano. La soap infatti, andrà regolarmente in onda anche domani, domenica 20 aprile, alle 14.25 su Canale 5.

Dopo che Oylum ha scoperto che il suo bambino non è figlio di Behram ma di Tolga, arriva un altro colpo di scena: nemmeno la ragazza è figlia di quello che pensava essere suo padre, Tarik. Non solo: la puntata si concluderà con il rapimento del bambino di Oylum.

Ma vediamo meglio cosa succederà, non prima di un breve riepilogo.

Dov'eravamo rimasti

Oylum Yenersoy

Oylum è grave in ospedale in seguito a un incidente stradale che, involontariamente, è stato causato da Behram e dal suo tentativo di farle perdere tempo per non sostenere l'esame di ammissione all'università. Proprio mentre Behram si trova davanti all'ospedale in preda alla preoccupazione, un uomo gli spara.

Mualla, la madre, assiste alla scena ed è sotto shock; la donna giura vendetta contro il responsabile. Intanto, attraverso un flashback, veniamo a sapere che Oylum aveva scoperto di essere incinta non di sette mesi, ma di otto. Di conseguenza, il bambino non è di Behram come pensava, ma di Tolga.

Anticipazioni 20 aprile: Tarik non è il padre biologico di Oylum, il bambino viene rapito

Locandina di Tradimento

Dopo quanto avvenuto, Mualla convoca i dipendenti dell'hotel e comunica loro che fino a quando il figlio non si sarà risvegliato, verrà sostituito dal cugino Kahraman.

Nel frattempo, le condizioni di Oylum peggiorano e la ragazza necessita di una trasfusione: così Tarik le fa fare delle analisi e si prepara a donarle il sangue. Ma qui arriva la notizia inaspettata: dalle analisi infatti, emerge che l'avvocato non è il padre biologico di Oylum.

Tarik non ci pensa due volte: se la prende con Guzide e Sezai, convinto di essere stato tradito dalla giudice con il suo vecchio amico. Umit, intervenuto per sedare la lite, viene colpito, batte la testa e sviene.

Come se non bastasse, quando Oylum si risveglia, e non trova più il neonato, Can. Tutti cercano di tranquillizzarla, incluso Tolga; Umit invece, è convinto che la responsabile del rapimento sia Mualla.