Tradimento, anticipazioni 20 marzo: Ozan fa un'amara scoperta, Tarik contatta la figlia di Sezai

Anche domani, torna alle 14.10 su Canale 5 l'appuntamento con Tradimento. Tarik è ancora deciso a vendicarsi di Guzide e non molla la presa, mentre la Giudice sta cercando di capire chi è che vuole eliminarla.

Ecco allora cosa vedremo nell'episodio di domani.

Dov'eravamo rimasti

Il giudice Guzide

Nell'episodio di mercoledì 19 marzo, Guzide ha rischiato di morire mentre stava passeggiando insieme all'amica Zaynep: un uomo in moto infatti, ha sparato alle due donne. Guzide ne è rimasta illesa, mentre Zaynep ne è stata sfiorata.

La giudice si è allora interrogata sull'accaduto, ipotizzando che il responsabile potesse essere Ismat, che l'aveva minacciata poco prima.

Anticipazioni 19 marzo: Tarik scrive alla figlia di Sezai

Tarik

Saputo cosa è successo alla madre, Ozan, accompagnato da Zelis, decide di andare alla Pedromol, dove sa di trovare Ismet.

Al suo arrivo però, trova sì Ismet, ma l'uomo è a terra morto, stroncato da un infarto poco prima.

A dir poco turbato dall'amara scoperta, il ragazzo accompagna la sorella a casa della mamma: qui assiste a qualcosa che peggiora ulteriormente il suo stato d'animo. Vede infatti Behram accarezzare la spalla di Oylum, mostrando una complicità che non gli piace affatto. Ozan preferisce perciò andarsene. Nel frattempo Tarik è più determinato che mai a distruggere Guzide, ed anche il suo amico Sezai.

Sezai è trattenuto ingiustamente in carcere, ma Guzide non lo sa. Tarik infatti, si è impossessato del suo telefono e ha scritto all'ex moglie dicendole di essere arrivato sano e salvo in Canada. Ma a Tarik non basta. Così ha assunto un hacker, Omer, affinché violasse la mail di Guzide. Adesso che è riuscito nel suo intento, Tarik utilizza la mail per scrivere alla figlia di Sezai e farle sapere che il padre le aveva nascosto la verità circa i loro incontri. Poi la blocca.