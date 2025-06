Tradimento, anticipazioni 20 giugno: Oylum e Tolg si incontrano, ma succede qualcosa di terribile

Finalmente Tolga e Oylum hanno la possibilità di incontrarsi e chiarirsi, ma l'incontro finirà in tragedia. Scopriamo cosa succederà nel doppio appuntamento di domani di Tradimento, in onda sia alle 14.10 che alle 21.30 su Canale 5.

Negli episodi precedenti

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Dopo essere stato lasciato da Guzide, Sezai ha avuto un malore ed è stato ricoverato in ospedale; naturalmente, Ipek non si è lasciata sfuggire l'occasione per dare la colpa alla giudice.

Nel frattempo Tolga, nel mezzo di un periodo molto difficile, ha incontrato una vecchia amica: si tratta di Asli, appena tornata da un viaggio in India.

Anticipazioni puntata pomeridiana: Sezai esce dall'ospedale

Iniziamo dalla puntata pomeridiana, in onda alle 14.10. Sezai viene finalmente dimesso dall'ospedale, ma per stare meglio dovrà iniziare a fare attenzione: dovrà sottoporsi a una dieta ferrea per scongiurare il rischio di un altro infarto. Intanto, Oltan va a parlare con Kadriye Bedel, in arte Zennure, perché vuole scoprire i segreti sul suo passato.

Anticipazioni prima serata: l'incontro tra Oylum e Tolga finisce in tragedia

Locandina di Tradimento

Una nuova tragedia attende i protagonisti nella puntata delle 21.30. Tolga ha ritrovato Asli, una vecchia amica. La ragazza vuole aiutarlo, così attira lui e Oylum a casa sua: l'intenzione è quella di lasciarli soli, dando loro la possibilità di parlarsi e chiarirsi.

Purtroppo, mentre Asli esce fuori casa per fare in modo che possano confrontarsi, si trova coinvolta in una sparatoria: i vicini di casa stanno litigando, parte un colpo di pistola e lei ne viene accidentalmente colpita.