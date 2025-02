Tradimento anticipazioni 20 febbraio: pace tra Guzide, Oylum e Ozan. Ma ci sono guai in arrivo per la giudice

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Tradimento, in onda alle 14.10 con le nuove vicende della giudice Guzide e della sua famiglia. Finalmente Guzide si riavvicinerà ai figli Oylum e Ozan, ma a caro prezzo. Vediamo allora più nel dettaglio cosa ci riserva la prossima puntata della soap.

Nell'episodio precedente

19-febbraio-ozan-libero-yesim-spinge-burcu-su_153166/ "Title del link") è stata un vortice di eventi: dalla morte di Burcu alla nuova scoperta di Guzide su Tarik, l'episodio ci aveva riservato tanti colpi di scena. In particolare, la morte di Burcu: Yesim l'ha spinta sui binari, ma ha poi cercato di salvarsi agli occhi di Tarik. La donna infatti, ha detto che si fosse trattato di un suicidio.

Nel frattempo, Guzide aveva scoperto che Tarik le aveva nascosto la proprietà di diversi immobili. Inoltre la giudice era sotto ricatto da parte di Oltan.

Anticipazioni 20 febbraio: è pace tra Guzide, Ozan e Oylum

L'episodio di domani riparte proprio da Guzide: dopo aver inizialmente

rifiutato, tenendo fede ai suoi principi di giustizia, Guzide prenderà una decisione soffertissima e si pronuncerà in favore di Oltan nella causa che lo vede imputato contro i propri investitori. Oltan sarà così prosciolto raggiungendo il suo scopo.

Messa alle strette, nella giudice ha vinto l'amore di una madre. Quello che Guzide ignora, è però che Ozan, in realtà, è innocente. Al contrario di quanto le ha fatto credere Oltan ricattandola con dei finti filmati, Ozan non si è mai macchiato di alcun delitto. Il ragazzo non ha ucciso Kaan, che invece è vivo e vegeto. Come se non bastasse, le conseguenze di questa scelta saranno pesantissime: nelle prossime puntate infatti, la giudice verrà denunciata e perderà persino la sua carica. Per una cattiva notizia in arrivo, ce ne sarà anche una buona: se sul fronte lavorativo i problemi sono in agguato, su quello privato la donna proverà grande gioia dopo la riappacificazione con i figli. Nel frattempo, riappacificazione in vista anche per Tarik e Yesim: l'uomo ignora che sia responsabile della morte di Burcu e sembra tornare sui propri passi.