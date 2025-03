Tradimento, anticipazioni 19 marzo: Guzide rischia la vita in un attentato

La giudice Guzide è di nuovo sotto il fuoco incrociato: da un lato Tarik, che cerca sempre la sua vendetta, dall'altro uno sconosciuto in moto. che l'ha presa di mira... Ecco cosa vedremo nella prossima puntata di Tradimento, in onda domani alla 14.10 su Canale 5.

Episodio al cardiopalma, quello di Tradimento previsto per domani, mercoledì 19 marzo. La giudice Guzide infatti, rischierà la vita in una sparatoria.

Ma vediamo cosa succederà nella prossima puntata, in onda su Canale 5 alle 14.10.

Dov'eravamo rimasti

Tarik

Nell'ultimo episodio andato in onda, Tarik si era finto Sezai: impossessandosi del suo telefono, aveva inviato un messaggio a Guzide dicendole di essere arrivato in Canada. In realtà invece, l'uomo in Canada non è mai arrivato: è stato invece fermato dalla polizia lungo la strada per l'aeroporto e trattenuto con un'accusa gravissima.

Anticipazioni 19 marzo: Guzide rischia la vita, mentre Tarik cerca di violare la sua mail

Locandina di Tradimento

L'episodio inizia con un colpo di scena: Guzide e Zaynep coinvolte in una sparatoria. Mentre le due donne stanno passeggiando in strada, con uno sconosciuto a volto coperto passa in moto e spara.

Guzide rimane illesa, mentre Zaynep viene colpita di striscio. Si tratta chiaramente di un atto intimidatorio, e Guzide cerca di capire chi possa essere il mandante. La giudice sospetta di Ismet, che l'aveva minacciata poco prima.

Oylum Yenersoy

Nel frattempo, Selin cerca di ricucire il rapporto tra Oylum e Tolga. Sebbene l'amica sia stata paparazzata con Tolga e presentata dalla stampa come nuova fiamma del ragazzo, in realtà è convinta che Oylum e Tolga possano tornare insieme. Così, per costringerli a confrontarsi, giocherà la carta decisiva: li richiuderà nel suo appartamento, sperando che i due possano finalmente chiarirsi. Infine Sezai che, ancora in prigione, non riesce a dimostrare la sua innocenza: fermato con l'accusa di essere a capo di un cartello della droga, l'uomo non capisce cosa gli stia succedendo.

Intanto, Tarik assumerà un hacker di nome Omer per violare la mail di Guzide.