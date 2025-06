Tradimento, anticipazioni 19 giugno: Tolga incontra una vecchia amica

Nuovo appuntamento domani con Tradimento, la soap in onda su Canale 5 alle 14.10. Tolga incontrerà una vecchia amica che non vedeva da tempo; vediamo meglio cosa accadrà nell'episodio di giovedì 19 giugno.

Dov'eravamo rimasti

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Tolga sta vivendo un periodo molto difficile: la bambina che aveva preso in affidamento con Selin è morta in culla e, dopo che la moglie ha avuto un terribile crollo emotivo, ha accettato di farla ricoverare in un ospedale psichiatrico. Per superare il trauma, il ragazzo sta bevendo molto; al punto che una notte, mentre era completamente ubriaco, Serra si è infilata nel suo letto.

Anticipazioni 19 giugno: Tolga incontra una vecchia amica

Tolga è sempre giù di morale, ma ora le cose potrebbero cambiare. Il ragazzo infatti, incontra un'amica d'infanzia: si tratta di Asli, appena rientrata da un viaggio in India. I due non si vedevano da molto tempo, e l'incontro sarà una bella novità per il ragazzo.

Nel frattempo Umit e Yesim sono stati invitati in una trasmissione televisiva: la signora Birgul li ha convinti ad accettare l'invito, così potranno raccontare la loro versione dei fatti, Inizialmente accusati di aver avvelenato un cliente durante la sua cena di compleanno, poi scagionati, i due non erano sicuri che accettare fosse la scelta giusta.

Invece, con loro grande sorpresa, il pubblico li accoglie con entusiasmo. In più, il fratello del defunto Kadir, Kemal, li ringrazia perché è solo grazie a loro che è emersa la verità sulla morte didi Kadir; l'uomo dice loro che potranno sempre contare su di lui.