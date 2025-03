Tradimento, anticipazioni 18 marzo: Tarik si finge Sezai e mente a Guzide

Anche domani, martedì 18 marzo, torna su Canale 5 l'appuntamento con Tradimento. La serie turca, in onda a partire dalle 14.10, racconta le vicende della giudice Guzide e della sua famiglia, tra intrighi e vendette.

Anche domani quindi, troveremo la donna al centro dei trabocchetti dell'ex marito, Tarik, che le farà credere che Sezai sta bene. Invece Sezai, ex compagno universitario a cui la giudice si è avvicinata, è stato arrestato.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Nell'episodio di lunedì 17 marzo Tarik ha accettato il ricatto di Tahir per potersi liberare: dovrà convincere Elmas a togliere l'ingiunzione sul terreno, ma non sa che Elmas e Tahir sono complici.

Nel frattempo Sezai, che non aveva più rapporti con la figlia da anni, aveva deciso di partire per il Canada e ricucire la relazione: sulla strada per l'aeroporto però, era stato fermato dalla polizia e portato in centrale.

Anticipazioni 18 marzo: Tarik si finge Sezai, Yesim scopre chi è il proprietario della casa

Sezai è in centrale, interrogato: l'uomo cerca di difendersi, sostenendo a gran voce che non ha niente a che vedere con i reati che gli vengono contestati. viene interrogato in centrale, e continua a dichiararsi innocente: non c'entra nulla con i reati di cui viene accusato. Nonostante questo, l'uomo viene trattenuto.

Nel frattempo Tarik è entrato in possesso del suo telefono, e sempre tramando vendetta contro Guzide, si finge Sezai e le invia un messaggio per dirle che è arrivato a destinazione, che sta bene e che tutto procede secondo i piani.

Intanto Yesim è uscita dal carcere pagando la cauzione di due milioni e mezzo di lire turca. Purtroppo per lei, una volta a casa, troverà l'abitazione senza elettricità.

A chiudere le utenze infatti, aveva pensato Guzide con la vendita dell'immobile. Yesim chiederà allora a Tarik di intervenire, non sapendo però che l'avvocato non può fare niente, dato che non è lui il proprietario della casa.

In realtà, il vero proprietario è Kadir, cliente di Tarik.