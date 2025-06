Tradimento, anticipazioni 18 giugno: Sezai si sente male e Ipek dà la colpa a Guzide

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Tradimento. Come sempre, i protagonisti della dizi turca sono al centro di un turbine di eventi. Stavolta arà Sezai,c he attraversa un periodo davvero molto delicato.

Scopriamo cosa succederà.

Negli episodi precedenti

Il giudice Guzide

Sezai aveva chiesto a Guzide di sposarlo: la giudice aveva risposto di si. Le cose però, sono precipitate quando, grazie a Yesim, Guzide ha scoperto che era stata Ipek a cercare di investirla con l'auto. Quando inoltre, è venuta a sapere che Sezai lo sapeva ma non le aveva detto niente, la donna si + sentita tradita: per questo motivo poi, Guzide ha lasciato Sezai e ha interrotto ogni tipo di rapporto con lui, sia personale che professionale.

Anticipazioni 18 giugno: Sezai si sente male e Ipek dà la colpa a Guzide

Locandina di Tradimento

È proprio da Sezai che riparte Tradimento. L'avvocato infatti, accusa un malore e viene ricoverato d'urgenza in ospedale. A questo punto, Ipek non si lascia sfuggire l'occasione per dare la colpa a Guzide, accusandola di essere responsabile delle condizioni di salute del padre.

Nel frattempo, Yesim e Umit sono usciti dal carcere: i due infatti, erano stati arrestati perché sospettati di aver avvelenato un loro cliente durante una cena di compleanno. Ora i due vengono invitati a partecipare a una trasmissione televisiva per raccontare la propria versione dei fatti.

Intanto, tra Ipek e Oltan è nato del tenero. Tolga inizia a sospettare che ci sia una donna, così parla con il padre per cercare di capire se stia frequentando qualcuno. I due poi parlano di Selin, al momento ricoverata in un ospedale psichiatrico.