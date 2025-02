Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con Tradimento, la sopa turca trasmessa da Canale 5. Yesim dirà a Tarik che Burcu si è suicidata, mentre Guzide scoprirà nuove menzogne dell'ex marito. Oylum si metterà sulle tracce dell'uomo che l'aveva minacciata con una pistola. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Nell'episodio precedente

Oylum

Nell'episodio precedente Oylum era andata a trovare il fratello in prigione, molto preoccupata per quanto stava accadendo. Ma a fine puntata, Ozan sarà libero grazie a un tranello di Oltan, che vuole fare leva sull'amore di madre di Guzide: l'obiettivo infatti, quello di usare Oltan per ottenere una sentenza favorevole da parte della giudice.

La locandina di Tradimento

Anticipazioni 19 febbraio: Ozan libero, Yesim spinge Burcu sui binari

Il nuovo appuntamento di Tradimento partirà proprio dalla scarcerazione di Ozan. Su ordine di Oltan infatti, i due testimoni hanno ritrattato la loro prima deposizione riguardo alla caduta del capocantiere Rafik. Oltan sta ricattando Guzide: questa mossa gli serve per far capire alla giudice che può controllare tutto e tutti. Nel frattempo si verifica un terribile fatto di sangue: Burcu muore dopo essere stata spinta da Yesim sui binari, proprio mentre arrivava il treno. Per farla franca, tornata a casa, la donna racconterà a Tarik che Burcu si è suicidata gettandosi di propria volontà. A proposito di Tarik: Guzide viene a sapere che l'ex marito le ha nascosto diversi immobili. La notizia arriva poco dopo aver saputo da Sezai che Tarik le aveva tenuto nascosto un patrimonio di 20 milioni di dollari. Infine Oylum. La ragazza incontrerà per caso Behram, colui che l'aveva salvata qualche giorno prima dall'aggressione dell'automobilista. I due si interrogheranno su quanto accaduto e cercheranno di capire come rintracciare l'uomo che aveva puntato la pistola contro Oylum.