Tradimento anticipazioni 18 febbraio: Oltan ricatta Guzide e promette di liberare Ozan

Appuntamento domani su Canale 5 con la serie turca Tradimento. Ecco cosa succederà nella puntata di martedì 18 febbraio, in onda alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. Mentre Guzide è ancora sotto ricatto da parte di Oltan, Oylum è molto preoccupata per il fratello.

Locandina di Tradimento

Nell'episodio precedente

Nell'appuntamento precedente di Tradimento avevamo visto Ozan arrestato per tentato omicidio. Il ragazzo aveva scoperto che il capocantiere Refik stava gonfiando le fatture per profitto personale, così aveva deciso di affrontarlo e fare chiarezza. Ma la discussione era presto diventata una violenta rissa, in cui Refik aveva avuto la peggio cadendo dall'alto.

Anticipazioni 18 febbraio: Oltan ricatta Guzide, Ozan sta per uscire di prigione

Oylum Yenersoy

Appena saputo che Ozan è finito in prigione, Oylum corre subito a trovare il fratello. Lo trova ferito al volto, segno che la colluttazione con Refik, il capocantiere, è stata particolarmente violenta. Ozan la rincuora, sta bene; i due finiscono a parlare della mamma, concordi che Guzide non debba preoccuparsi per loro. Tornata a casa, Oylum avrebbe bisogno di sfogarsi ma non sa con chi. Alla fine lo farà con Sezai, confidandogli che teme di non essere mai perdonata dalla giudice; Sezai la tranquillizza, per poi aprirsi a sua volta. L'uomo le confessa di avere una figlia di nome Ipek, che però si trova in Canada. Nel frattempo Guzide è sotto ricatto da parte di Oltan. Il malvivevente vuole un giudizio favorevole in tribunale, ragion per cui minaccia Guzide puntando sull'amore per suo figlio: le dice infatti di avere dei video compromettenti di Ozan. E per dimostrare che l'ha in pugno, sta facendo sapere al giovane che sta per tornare libero. Di lì a breve infatti, Ozan verrà scarcerato perché i due testimoni oculari della caduta di Refik hanno intenzione di modificare la loro deposizione.