Tradimento, anticipazioni 17 marzo: Tarik è in pericolo e cede al ricatto per salvarsi

Forse per la prima volta Tarik è davvero alle strette e, temendo per la sua vita, accetta di cedere al ricatto dei suoi rapitori. Ecco quello che succederà nell'episodio di domani.

Appuntamento domani con Tradimento, che torna in onda su Canale 5 alle 14.10. Gli eventi sono andati molto avanti nelle puntate di domenica 16 marzo, trasmesse sia al pomeriggio che in prima serata.

Tarik si troverà in una situazione molto pericolosa e, temendo per la sua vita, cederà alle minacce.

Ecco dunque cosa accadrà nell'episodio di domani.

Dov'eravamo rimasti

Locandina di Tradimento

Negli appuntamenti domenicali della soap, sono stati molti i colpi di scena. A partire dall'aggressione di Refik a Oltan e Tolga al cantiere, passando per il rapimento di Tarik al fermo di Sezai dalla parte della polizia mentre si reca in aeroporto. L'uomo infatti, si era deciso a vedere la figlia e a partire per il Canada, ma è stato fermato e portato in centrale; intanto, Guzide ha atteso invano una sua telefonata.

Gelo invece tra Tolga e Oylum, che nel frattempo viene corteggiata da Behram il quale, dopo il bacio e aver saputo che i due si sono lasciati, si è presentato a casa della ragazza con un dolce in mano.

Anticipazioni 17 marzo: Tarik rapito e ricattato da Tahir ed Elmas

Oylum Yenersoy

Behram si è recato da Oylum, ma non l'ha trovata affatto di buonumore. La ragazza infatti, ha appena saputo che Tolga è stato paparazzato insieme a Selin, la quale viene anche indicata come sua nuova fiamma.

Nel frattempo Tarik scopre chi l'ha rapito mentre stava guardando la diretta social di Guzide, con cui la giudice denunciava un complotto ordito ai suo danni.

A far prelevare l'avvocato con la forza è stato Tahir, il quale vuole che Tarik faccia togliere l'ingiunzione di Elmas sul suo terreno, altrimenti gli dovrà consegnare ben 5 milioni di dollari entro un mese.

Pur di uscire dal pericolo in cui si trova, Tarik cede e acconsente alla richiesta. Tarik non sa però che Tahir ed Elmas sono complici; lei si aspettava un risultato immediato, ed invece dovrà aspettare ancora un mese prima di potersi appropriare dell'enorme cifra.