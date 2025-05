Tradimento, anticipazioni 18 maggio: Tarik e Yesim si sposano con Guzide testimone

Continuano le vicende dei protagonisti di Tradimento, in onda domani su Canale 5 con una nuova puntata. Mentre Ilknur è ancora in terapia intensiva, Mualla è ancora alla ricerca di Zelis; nel frattempo, Guzide aiuta Yesim in vista di un evento molto importante.

Scopriamo allora più nel dettaglio cosa succederà; l'appuntamento è alle 14.30.

Dov'eravamo rimasti

Ozan

Nelle scorse puntate Mualla ha scoperto che è stata Zelis a commissionare l'omicidio di Behram. Più decisa che mai a fargliela pagare, la donna si è messa sulle tracce della ragazza che, invece, si nascondeva proprio in casa sua, nella stanza di Ilknur. Mentre provava a scappare nella notte, Mualla l'ha scoperta; ne è nata una colluttazione in cui, per errore, Zelis ha sparato e ha colpito Ilknur. Ora la donna è in terapia intensiva in ospedale.

Nel frattempo Ozan aveva aggredito Rustu accusandolo di aver diffamato la famiglia, dopo la pubblicazione di un articolo.

Anticipazioni 18 maggio: Tarik e Yesim si sposano con Guzide testimone

Locandina di Tradimento

Guzide va a prendere Ozan alla centrale di polizia e, con un ricatto, convince Rustu il caporedattore a ritirare la denuncia ai danni del figlio.

Appena usciti dal dipartimento però, Ozan le rivela che anche se Rustu ha pubblicato l'articolo incriminato, ad averlo scritto è Azra, sua nipote. Guzide allora, è convinta che dietro questo tentativo di diffamazione ci sia Tarik e si reca subito a casa dell'ex marito. Intanto Guzide aiuta Yesim a stipulare un accordo prematrimoniale molto vantaggioso per lei; Tarik e Yesim si sposano, con Guzide testimone della sposa.

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Mentre cerca un taxi per tornare a casa, Ozan incontra Tolga: mentre Ozan è stato lasciato da Zelis, Tolga è ancora convinto che Selin sia incinta. Tolga però, è innamorato di Oylum e lo confessa all'amico.

Nel frattempo, gli uomini di Diyarbakir arrivano a Istanbul per vendicare Behram: il loro scopo è rapire Ilknur dall'ospedale in cui è ricoverata, in modo da attirare la fuggiasca Zelis. Mualla però li ferma, ordinando loro di concentrarsi sulla ragazza e di trovarla.