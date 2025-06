Tradimento, anticipazioni 17 giugno: Tarik scopre la verità sul video in possesso di Yesim

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la soap turca Tradimento. Grazie ad Azra, Tarik scopre qualcosa che cambia tutto.

Ma vediamo cosa succederà nell'episodio di martedì 17 giugno della dizi.

Dov'eravamo rimasti

Tarik

Ayse ha lavato l'orsacchiotto della piccola Oyku, ignara che all'interno ci fosse la chiavetta usb contenente il video in cui si vede Tarik uccidere Korkmaz. Yesim era andata su tutte le furie, ma aveva ancora il filmato in un messaggio nella casella e-mail. Purtroppo per lei però, Tarik lo aveva scoperto; così, aiutato da Taner, aveva hackerato la posta elettronica della moglie.

Anticipazioni 17 giugno: Tarik scopre la verità sul video in possesso di Yesim

Locandina di Tradimento

Kaharaman ha subito un delicato intervento chirurgico: ora sta bene ed è pronto a tornare a casa. Mentre nella villa Dicleli sono in corso i preparativi, Ilknur teme di essere licenziata. Oznur infatti, mentre la zia di Yesim dà ordini, le ricorda che quando gli sposi rincaseranno, la sbatteranno sicuramente fuori di casa, dato che ha spettagolato su Oylum e Tolga.

Yesim intanto, arrestata insieme a Umit riesce finalmente a recuperare i soldi che Tarik si era rifiutato di pagare. Intanto l'avvocato scopre, grazie ad Azra, che la famosa chiavetta usb è vuota.

Yesim dunque, a questo punto non avrebbe più niente per tenere in pugno il marito.

Guzide ha scoperto che Oylum non è a sua figlia biologica, così ha iniziato a cercare il figlio che non ha mai conosciuto: prima aveva trovato Hakan, ma il ragazzo si era rivelato un truffatore. Tuttavia, la giudice non si è mai arresa, e alla fine è arrivata a Dundar. Guzide sta per incontrarlo di nuovo, e stavolta porta con sé i risultati del test del DNA. Che sia davvero lui la persona che sta cercando?