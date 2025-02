Tradimento anticipazioni 16 febbraio: Ozan arrestato per tentato omicidio, Guzide ancora sotto ricatto

Appuntamento in prima serata su Canale 5 con Tradimento, in onda questa sera con ben quattro nuovi episodi. La soap turca torna sulla rete ammiraglia Mediaset con nuovi colpi di scena: Tarik ripudia i figli, mentre Ozan finirà in prigione per tentato omicidio. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Tarik

Nella puntata precedente

Negli episodi di sabato 15 febbraio, Tarik era al centro del ciclone: la relazione finita con Yessim, la fuga della piccola Oyku e il video che lo incastrava, finito nelle mani dei figli Oylum e Ozan. In più, Guzide aveva scoperto che Tarik aveva nascosto un patrimonio di ben venti milioni di dollari e, sentendosi nuovamente tradita, si era subito rivolta a un noto avvocato per la causa di divorzio.

Ozan

Anticipazioni 16 febbraio: Guzide ricattata da Oltan, Ozan arrestato per tentato omicidio

Oylum e Tolga saranno ospiti di Oltan sulla sua barca, dove ceneranno insieme. Oylum racconterà a Oltan di essere stata minacciata con una pistola da un uomo che, poco prima, aveva rischiato di investirla con l'auto; Oltan la convincerà a sporgere denuncia. Oylum telefonerà perciò a Behram, in quanto testimone dell'aggressione; l'uomo possiede anche la registrazione dell'aggressione stessa. Quello che Oylum non sa, è che Behram sta cenando proprio nella barca a fianco e ha ascoltato tutta la conversazione dei tre; Behram non risponderà di proposito al telefono. In seguito Oylum e Ozan si recheranno nell'ufficio del padre Tarik, ma anziché un chiarimento avranno un acceso scontro con lui: l'uomo quindi li ripudierà, dicendo di non voler avere più a che fare con loro. Nel frattempo, Guzide si troverà di fronte a un difficile ricatto: Oltan possiede un video che può mettere in cattiva luce Ozan, di cui minaccia la diffusione se la giudice non emetterà una sentenza a suo favore. Ozan intanto, ormai assunto nel cantiere di Oltan, ha scoperto delle irregolarità nei conti; sospetta che il capocantiere Refik stia gonfiando le fatture per profitto personale. Il confronto tra Ozan e Refik diventerà presto una violenta rissa, culminata con una brutta caduta dall'alto di Refik. L'uomo rimarrà gravemente ferito e Ozan verrà arrestato per tentato omicidio e portato in prigione.