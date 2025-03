Tradimento anticipazioni 16 marzo: doppia puntata per la dizi turca su Canale 5

Primo appuntamento doppio per Tradimento, domani su Canale 5. Con il passaggio di Amici al serale infatti, lo spazio domenicale verrà occupato dalla soap turca che, così, andrà in onda sia nel pomeriggio che in prima serata. Ecco cosa vedremo.

Per la prima volta, domani Tradimento raddoppia. La soap turca andrà in onda con un totale di ben 5 episodi, distribuiti tra pomeriggio alle 15.30 e prima serata a partire dalle 21.30 su Canale 5.

Nell'episodio precedente avevamo assistito all'arresto di Yesim, accusata di omicidio per la morte di Burcu. Ecco cosa accadrà nei prossimi episodi.

La puntata pomeridiana: l'aggressione in cantiere, Oylum e Tolga sempre più lontani

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Oltan è appena scampato da un grave pericolo, ma lo aspetta un altro spavento. Refik infatti, suo ex dipendente, vuole vendicarsi del licenziamento subito e prima minaccia di uccidere lui e Zelis, poi pretende di essere raggiunto entro due ore al cantiere e di ricevere tre milioni di dollari.

A niente serve l'intervento di Ozan, che prova a fermare Refik e farlo ragionare. Intanto, Tolga viene avvisato di quanto sta accadendo e si precipita al cantiere insieme a Selin.

Poco dopo arriva anche Oylum, che tenta di aiutare a risolvere la situazione. Alla fine, tutto si risolve per il meglio perché Tolga riesce a neutralizzare l'aggressore, ma il ragazzo se ne va senza nemmeno guardare Oylum in faccia.

Oylum Yenersoy

Selin è molto dispiaciuta per la situazione creatasi tra gli ex fidanzati e convince Tolga a dare una seconda possibilità a Oylum. Purtroppo però, quando Selin e Tolga entrano insieme nella discoteca del Diber Hotel, vedono Oylum che sta ballando proprio con Behram. Furioso, Tolga se ne va all'istante: non sa però che i due non hanno un appuntamento, in realtà Oylum sta aspettando che arrivi suo padre Tarik, il quale arriverà accompagnato da Niden, una giovane influencer.

La puntata in prima serata: Yesim esce dal carcere, Tarik rapito

Locandina di Tradimento

La serata in discoteca di Oylum ha degli strascichi, non solo con Tolga. Elmas infatti, fornisce ai giornali alcune foto della ragazza insieme a Beharam per poterle usare nella causa di divorzio.

Nel frattempo, vengono confermate le imputazioni di omicidio premeditato a carico di Yesim, la cui cauzione ammonta a due milioni e mezzo di lire turche.

Cifra che viene pagata, ma quando Yesim fa ritorno a casa, trova una casa senza utenze perché Guzide le ha chiuse dopo la vendita. Guzide intanto viene convocata dal vicepresidente dell'ordine degli avvocati, e immagina subito che dietro questa convocazione ci sia di mezzo Tarik. Infatti scopre che l'amministratore delegato della Pedromol, e Salih sono clienti di Tarik.

Tarik

La giudice decide allora di smascherarli ricorrendo a una diretta social; proprio mentre Tarik sta guardando, viene rapito da due uomini.

Passiamo ora a Sezai: l'uomo parte per il Canada, deciso a incontrare sua figlia. All'aeroporto però non arriva, perché lungo la strada viene fermato dalla polizia e portato in centrale.

Oylum è disperata e racconta tutto a sua madre: il bacio con Behram, la separazione da Tolga, il fatto che lui ora la tratti con sufficienza. Guzide cerca di consolarla, le promette che non ostacolerà la loro relazione, ma le dice anche che, per esperienza personale, a volte occorre mettere da parte la ragioni del cuore.

Nel frattempo Berham continua a corteggiare Oylum e si presenta a casa sua con un dolce...