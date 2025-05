Tradimento, anticipazioni 17 maggio: Zelis fugge nel cuore della notte e spara a Ilknur

Anche domani, sabato 17 maggio, torna su Canale 5 la dizi turca Tradimento. L'appuntamento è alle 15.10, per un doppio episodio.

Mualla ha scoperto che è stata lei ad assoldare l'uomo che ha sparato a Behram; la donna è furiosa, e ora la sta braccando. Ma vediamo meglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Oylum Yenersoy

Mualla aveva visto il video in cui Oylum consegnava una busta all'uomo che ha sparato a Behram. La terribile suocera dunque, più furiosa che mai, aveva fatto rapire la ragazza dai suoi scagnozzi; per potersi salvare, Oylum ha raccontato cos'era successo. E cioè che aveva incontrato quell'uomo senza sapere chi fosse, per conto del fratello Ozan.

Poco dopo, si sarebbe scoperto che in realtà si trattava di Zelis: era lei ad aver scritto ad Oylum fingendo di essere Ozan.

Nel frattempo, Zelis ha lasciato il marito per telefono e si è nascosta. Zelis è dunque la mandante, una decisione che aveva preso dopo che Behram l'aveva ricattata. Mualla la sta cercando, ignorando che sia nascosta in casa sua, nella stanza di Ilknur.

Anticipazioni 17 maggio: Zelis fugge e spara a Ilknur

Locandina di Tradimento

Zelis ruba i soldi e la pistola di Ensar e scappa in piena notte, ma viene scoperta da Mualla. A questo punto, la bionda minaccia Mualla mentre questa la insulta e la provoca. Fortunatamente interviene sua madre, che evita che la situazione peggiori; Zelis però, spara e finisce per ferire Ilknur.

Arriva quindi Oylum che tenta di salvare Ilknur, mentre Zelis fugge.

Intanto Azra avverte Rustu che pubblicherà l'articolo su Zelis solo dopo aver ricevuto i soldi, così l'uomo la paga facendo scoppiare un nuovo scandalo. Ozan allora si precipita da Rustu e lo picchia, accusandolo di aver infangato la sua famiglia.

Yesim dice a Tarik che sta per iniziare la sua nuovo attività. Quando l'avvocato la deride, lei gli risponde che se l'attività durerà meno di un anno, cancellerà il video in cui lo si vede uccidere Korkmaz.

Tarik

Nel frattempo Ilknur è in ospedale in terapia intensiva, sorvegliata da Mualla, Kahraman e Nzan, è in terapia intensiva. Arriva anche Tarik, il quale ne approfitta per prendere il cellulare di Ilknur e cancellare il filmato con cui Ilknur lo aveva ricattato, quello in cui uccide Korkmaz, in cambio di un aiuto per far fuggire Zelis dal Paese.